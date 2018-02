B/2 - La Villa Zuccaro Farmacia Schultze cerca il pronto riscatto in terra pugliese con la Lingerie Castellana.

Seconda trasferta consecutiva per la Villa Zuccaro Farmacia Schultze che sabato 17 alle ore 18,00 va a far visita alla Brio Lingerie Castellana.



La gara giunge all'indomani della pesante sconfitta di Castelvetrano che ha stoppato sul nascere la potenziale riscossa per una squadra che non riesce a trovare continuità di risultati. La partita contro il Castellana è importante per riprendere il cammino perso e continuare a guardare al campionato gara su gara. La classifica vede posizionate le biancazzurre al sesto posto in classifica a tre punti dai play off e ad otto dalla vetta.



Lavoro intenso per tutta la settimana con Nino Gagliardi che ha tutto il roster a disposizione tranne Federica Pietrangeli, ancora ai box.



A parlare prima della partenza per la Puglia, Martina Rapisarada che in questa stagione si è dimostrata disponibile ed eclettica avendo ricoperto sia il ruolo originario di centrale che quello nuovo di schiacciatrice.



Eccola esternare le proprie riflessioni " dopo Castelvetrano, dobbiamo solo pensare a lavorare duro e pensare una partita alla volta senza guardare la graduatoria. Castellana sarà per noi un duro banco di prova ".