Giuseppe Zagarella fa il bis alla 2^ prova Coppa Sicilia. Bene la Jonica Megamo.

Seconda vittoria consecutiva per Giuseppe Zagarella (Team Lombardo) che conquista anche la Seconda prova della Coppa Sicilia di Mountain Bike alla XC Parco Diga Comunelli di Butera.



In casa Jonica Megamo registriamo ancora una volta ottimi risultati con i tre Secondi posto di Andrea Privitera negli Under23, di Massimo Calì nella Categoria M4 e di Angelo Parisi negli M1. Sfortunato invece Marco Ioppolo che è stato vittima ancora una volta di problemi tecnici e una caduta che hanno compromesso la gara.

Tra gli Juniores continua il rodaggio per i giovani Di Stefano, Landro, Reale e Dini che stanno sfruttando queste prime uscite stagionali per fare esperienza e iniziare a prendere il ritmo in gare così veloci e tecniche.

Buoni piazzamenti anche per Luigi Petralia che conquista la 4° posizione tra gli M1 e Pietro Cremente che con il suo 6° posto di giornata scala la Classifica Generale della Coppa Sicilia conquistando la seconda posizione nella categoria M2. Da segnalare anche l’ottima prestazione di Domenico Colucci che al suo esordio firma un bel 5° posto tra gli M4 e Michele Pappalardo che entra nella Top Ten di una categoria difficile come la M3.



Con queste prime due gare, i ragazzi della Jonica Megamo hanno iniziato a riprendere confidenza con i campi gara e capire come proseguire la preparazione in vista degli impegni futuri, sia in campo nazionale che internazionale. La Coppa Sicilia XC adesso riprende il 4 Marzo, ma nel mirino del Team ci sono anche numerose Granfondo e Marathon che ci porteranno alla primavera-estate quando molti degli ciclisti jonici si confronteranno con i migliori atleti a livello internazionale sui sentieri del Campionato Europeo di Spilimbergo (Austria) e del Campionato Italiano del Sestriere.