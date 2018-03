Dalla Pallavolo per la Pallavolo: ecco "Ninesquared" la prima linea di abbigliamento dedicata al Volley.

La moda come linguaggio, come strada per far uscire la pallavolo dai palasport italiani. Per incontrare i giovani, i loro gusti, il loro modo di vivere la quotidianità ed il tempo libero. Portando con sé i valori che uno sport di squadra come la pallavolo mette in campo. Con questo spirito è nato ninesquared, il nuovo brand voluto e creato direttamente da alcuni dei più grandi pallavolisti italiani, per dare ai ragazzi un marchio dinamico ed in prima fila anche nell'organizzazione di eventi.

Un marchio ispirato al mondo streetwear, che a dia a ragazze e ragazzi un prodotto dinamico.È tempo di cambiare, è tempo di dare alla pallavolo l’attenzione che merita. La medaglia d’argento conquistata all’Olimpiade di Rio 2016 ha mosso qualcosa ma non a sufficienza; è tempo di sfruttare l’onda e dar ulteriore notorietà ad uno sport che non è secondo a nessuno.

Come raggiungere questo scopo? Un gruppo di pallavolisti professionisti ha deciso di andare oltre, non limitandosi esclusivamente alla pallavolo giocata. Ninesquared pone fra i suoi principali obiettivi quello di diventare un movimento vero e proprio, creato dagli atleti per gli stessi giocatori. Un movimento in cui riconoscersi e che consenta di entrare a far parte della grande famiglia del volley, che aggreghi tutti gli appassionati di questo sport sotto un unico simbolo. ninesquared nasce da una necessità, comunemente percepita tra i pallavolisti, di voler garantire maggiore visibilità ad uno sport spesso definito minore ma che, numeri alla mano, non è inferiore a nessuno.

Filippo Lanza, giocatore e capitano di Trentino Volley e punto di forza della Nazionale Italiana allenata da Blengini, non ha esitato nel lanciarsi in questa avventura ed ha sin da subito sposato gli ideali di ninesquared. “Era da tempo che percepivo in questo sport la mancanza di un qualcosa che non fosse solamente riferito alla partita giocata – ha spiegato - . Prendendo il modello americano come riferimento: durante una partita si è soliti creare un evento nell’evento, riempiendo ogni pausa con intrattenimento e gioco. Questo richiama al palazzetto un maggior numero di persone di diverse età. Sono convinto si possa fare altrettanto con la pallavolo, per renderla più avvincente e spettacolare.

Il momento è arrivato, nasce un movimento nuovo indirizzato a rendere più giovane il volley.

ninesquared prende piede e spazio nel mondo della pallavolo: desidera cambiare il modo di intendere la pallavolo, ispirandosi allo spettacolo degli sport americani, soprattutto l’NBA, dove, i brand fanno parte della cultura del gioco e i suoi protagonisti ne sono fieri ambasciatori. Lo stile di vita si fonde con lo stile di gioco e lo sport assume un’identità ben definita.

Questo vuol dire anche cambiare il modo di fare comunicazione, di porsi con i media e soprattutto il pubblico, che oggi è sempre più esigente e vuole vivere lo spettacolo della pallavolo anche fuori dal campo.

ninesquared è il brand e il marchio dei pallavolisti. Uno stile che richiama immediatamente la pallavolo. L’attenzione e l’appartenenza a questo sport viene facilmente ricondotta anche nella scelta dei prodotti, disegnati e prodotti 100% made in Italy.

Filippo Lanza non è l’unico ad aver sposato questa causa: entusiasti del progetto si sono rivelati anche Klemen Cebulj (schiacciatore sloveno della Revivre Milano che vede in ninesquared l’elemento comune che riunisce tutti gli amanti della pallavolo, dai tifosi ai giocatori), Vittoria Piani: (opposta milanese di Busto Arsizio che pensa a ninesquared come allo strumento giusto per far compiere il salto di qualità al movimento pallavolistico) e Giorgia Zannoni (libero di Novara che sostiene ninesquared in quanto marchio e brand che rappresentano una pallavolo viva e attiva).

Basta poco per sentirsi parte della famiglia di ninesquared: la linea di abbigliamento è disponibile sul sito www.ninesquared.it o direttamente nei negozi di abbigliamento sportivo presenti in tutta Italia.