Europei Cadetti Sochi 2018: Medaglia d'argento nella Spada per la squadra maschile. Trionfa il catanese Gianpaolo Buzzacchino.

SOCHI - Cala il sipario a Sochi sui Campionati Europei Cadetti e Giovani 2018 e l'Italia conclude con un bilancio complessivo di venti medaglie, di cui otto d'oro, sette d'argento e cinque di bronzo.

L'ultima giornata di gara porta tre medaglie in casa Italia: si tratta delle due medaglie d'argento conquistate dalle Nazionali di spada maschile e sciabola femminile e da quella di bronzo portata in dote dalla squadra di fioretto maschile.

Nella spada maschile la squadra azzurra formata dall'oro individuale Davide Di Veroli e da Valerio Cuomo, Giacomo Paolini e dal catanese della Catania Fencing che tira per le Fiamme Oro Gianpaolo Buzzacchino, si ferma in finale per 34-27 contro l'Ungheria, conquistando così la medaglia d'argento. Gli azzurri, dopo aver superato per 45-29 la Svezia e, ai quarti, la Romania per 44-37, avevano avuto ragione in semifinale della Polonia col punteggio di 45-38.

L'Italia vince il medagliere sia del programma under17 che di quello under20, rappresentando così un ottimo viatico verso il prossimo appuntamento internazionale: i Campionati del Mondo Cadetti e Giovani in programma a Verona dal 1 al 9 aprile.

CAMPIONATI EUROPEI CADETTI E GIOVANI SOCHI2018 - SPADA MASCHILE - GIOVANI - PROVA A SQUADRE - Sochi, 11 marzo 2018

Finale

Ungheria b. ITALIA 34-27

Finale 3°-4° posto

Francia b. Polonia 45-37

Semifinali

ITALIA b. Polonia 45-38

Ungheria b. Francia 40-36

Quarti

ITALIA b. Romania 44-37

Polonia b. Russia 45-41

Francia b. Svizzera 45-32

Ungheria b. Repubblica Ceca 45-35

Tabellone dei 16

ITALIA b. Svezia 45-29

Classifica (17): 1. Ungheria, 2. ITALIA, 3. Francia, 4. Polonia, 5. Russia, 6. Repubblica Ceca, 7. Romania, 8. Svizzera

ITALIA: Davide Di Veroli, Valerio Cuomo, Giacomo Paolini, Gianpaolo Buzzacchino