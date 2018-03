Il Team Jonica Megano ancora protagonista a Mascalucia: Calì ottiene la sua seconda vittoria stagionale.

È iniziato domenica 11 Marzo con la Granfondo Parco del Sele a Contursi Terme (SA), il Trofeo dei Parchi Naturali, circuito nazionale di Mountainbike che visiterà tutta Italia in 10 Tappe.

Presenti ai nastri di partenza 7 atleti del Team Jonica Megamo che quest’anno puntano molto su questo Trofeo e lo hanno dimostrato già alla prima tappa piazzandosi ai primi posti della classifica con Andrea Privitera, Marco Ioppolo e Angelo Parisi arrivati rispettivamente 8°, 10° e 12° assoluti su più di 400 ciclisti classificati. Questi risultati si traducono nei podi di categoria di Ioppolo Terzo tra gli Elite, nel Secondo posto di Angelo Parisi nella categoria M1, il Terzo di Giuseppe Totaro nella M5 e il Terzo posto di Antonio Di Stefano tra gli Juniores.

Nel frattempo in Sicilia il resto del Team non è rimasto a guardare, anzi, ha portato a casa un bella vittoria al 2° Trofeo Parco Monte Ceraulo tenutosi a Mascalucia (CT). Vince infatti la prima batteria Massimo Calì che conquista la sua seconda vittoria stagionale e sul gradino più basso del podio troviamo un sempre più sorprendente Domenico Colucci superato solo dall’inossidabile ciclista giarrese Giovanni Basso.

Jonici protagonisti anche nella terza batteria dove Claudio Vallone che con il sesto posto assoluto vince la sua categoria e Antonio Gugliotta che ha lottato fino all’ultimo giro per la seconda posizione assoluta, sfumata solo a causa di una rovinosa caduta che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze permettendogli comunque di concludere la gara in ottava posizione. In crescita anche il giovanissimo Juniores Dini che ottiene un buon nono posto. Grazie a questi risultati il Team ha vinto anche la classifica a squadre.