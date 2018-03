Campionati del Mondo Cadetti Verona 2018: 4 i siciliani convocati.

Sono state diramate le convocazioni per gli atleti che rappresenteranno l'Italia ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani Verona2018. La squadra azzurra chiamata ad affrontare l'appuntamento iridato giovanile tra le pedane di "casa" è composta da ben 40 atleti tra under17 ed under20, provenienti da 31 società schermistiche di tutto il territorio nazionale.

A rappresentare la Sicilia saranno Gianpalolo Buzzacchino della Catania Fencing (GS Fiamme Oro), e le due riserve Federico Pistorio del CS Siracusa e Siria Mantegna de Il Discobolo Sciacca. Un altro siciliano nella spedizione azzurra, il Tecnico delle Armi, Salvatore Migliore. Buzzacchino gareggerà l’1 aprile nell’individuale e il 3 aprile nelle gara a squadre.

I Campionati del Mondo Cadetti e Giovani Verona2018, sono stati presentati ufficialmente ieri mattina nel salone d’onore del CONI alla presenza del vertice dello sport italiano, Giovanni Malagò, e del Presidente della Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarso e del Presidente del Comitato organizzatore Verona2018, Luca Campedelli, si svolgeranno dal 1 al 9 aprile al Cattolica Center scaligero e vedranno in pedana oltre 1250 atleti in rappresentanza di 130 Paesi. Si tratta dell'appuntamento più importante per la scherma giovanile internazionale e, soprattutto, è la rassegna internazionale che coinvolge il numero più elevato di partecipanti e di Nazioni.

L'evento iridato vedrà anche un programma gare diverso dal solito: le nove giornate di gara saranno suddivise in tre fasi, una per ogni arma. Si inizierà con la spada maschile e femminile che domenica 1 aprile vedrà lo svolgimento delle gare della categoria Giovani. Il giorno dopo saliranno in pedana gli under17, mentre martedi 3 saranno di scena le gare a squadre dell'arma non convenzionale. Da mercoledi 4 aprile spazio invece alla sciabola maschile e femminile con dapprima le gare under20, poi - giovedi 5 - le prove individuali Cadetti e quindi venerdi 6 le gare a squadre. Sabato 7, domenica 8 e lunedi 9 invece riflettori puntati sul fioretto maschile e femminile con prima le prove individuali under20, poi quelle under17 ed infine le gare a squadre.

L'Italia arriva all'appuntamento iridato dopo l'ottima spedizione ai Campionati Europei Cadetti e Giovani svoltasi a Sochi e che ha portato un totale di 20 medaglie. Ad indossare la "maglia azzurra" sulle pedane di Verona saranno i fiorettisti under17 Alessio Di Tommaso, Filippo Macchi e Filippo Quagliotto, gli under20 Davide Filippi, Tommaso Marini, Matteo Claudio Resegotti e Pietro Velluti Franzì, le fiorettiste uernd17 Martina Favaretto, che salirà in pedana anche nelle gare Giovani, Claudia Memoli e Lucia Tortelotti e le Giovani Marta Ricci, Serena Rossini ed Elena Tangherlini.

Per la spada saranno in pedana Davide Di Veroli, già campione europeo under17 ed anche under20, Simone Greco e Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo e Giacomo Paolini, e le spadiste Sara Maria Kowalczyk, Marta Lombardi, Alessia Pizzini, Alessandra Bozza, Beatrice Cagnin, Eleonora De Marchi e la campionessa europea under20 Federica Isola.

La sciabola italiana sarà invece rappresentata in pedana dai Cadetti Michele Gallo, Giorgio Marciano, Lorenzo Ottaviani, Alessia Di Carlo, Vally Giovannelli e Benedetta Taricco, e dai Giovani Alberto Arpino, Giacomo Mignuzzi, Raffaele Minischetti, Matteo Neri, Giulia Arpino, Beatrice Dalla Vecchia, Lucia Lucarini e Claudia Rotili.

La delegazione, che sarà guidata dai Vicepresidenti federali, Paolo Azzi per il fioretto e Giampiero Pastore per la sciabola, e dal consigliere federale Luigi Campofreda per la spada, vedrà la presenza dei Commissari tecnici Andrea Cipressa, Sandro Cuomo e Giovanni Sirovich. I maestri a supporto dei fiorettisti saranno Maria Elena Proietti, Michele Venturini e Fabrizio Villa, mentre la spada potrà contare sul sostegno tecnico dei maestri Carmine Carpenito, Guido Marzari e Maurizio Mencarelli, e la sciabola su Andrea Aquili, Luigi Tarantino ed Andrea Terenzio.

Lo staff medico sarà composto dalla dottoressa Annalisa Bosio e dai fisioterapisti Benedetta Abatini, Federica Balbi e Beatrice Taffelli, mentre il tecnico delle armi a supporto della squadra azzurra sarà Salvatore Migliore.

CAMPIONATI DEL MONDO CADETTI E GIOVANI VERONA2018 - DELEGAZIONE - Verona, 1-9 aprile 2018

ATLETI

Fioretto Maschile | Cadetti

Alessio Di Tommaso (Cs Pisa A.DiCiolo), Filippo Macchi (Cs Navacchio), Filippo Quagliotto (Cs Montebelluna)

Riserva: Tommaso Martini (Cs Agliana)

Fioretto Maschile | Giovani

Davide Filippi (Comini Padova), Tommaso Marini (Cs Jesi), Matteo Claudio Resegotti (CdS Mangiarotti Milano), Pietro Velluti Franzì (Cs Mestre)

Riserva: Federico Pistorio (Cs Siracusa)

Fioretto Femminile | Cadetti

Martina Favaretto (Cs Mestre), Claudia Memoli (Cs Salerno), Lucia Tortelotti (CdS Mangiarotti Milano)

Riserva: Eleonora Berno (Comini Padova)

Fioretto Femminile | Giovani

Martina Favaretto (Cs Mestre), Marta Ricci (Comini Padova), Serena Rossini (Fiamme Gialle), Elena Tangherlini (Esercito)

Riserva: Arianna Pappone (Esercito)

Spada Maschile | Cadetti

Filippo Armaleo (Cs Salerno), Davide Di Veroli (G.Verne Roma), Simone Greco (Soc.Schermistica Lughese)

Riserva: Alessandro Gabriolo (Isef Eugenio Meda Torino)

Spada Maschile | Giovani

Gianpaolo Buzzacchino (Fiamme Oro), Valerio Cuomo (Fiamme Oro), Davide Di Veroli (G.Verne Roma), Giacomo Paolini (Isef Eugenio Meda Torino)

Riserva: Giacomo Gazzaniga (Scherma Bergamo)

Spada Femminile | Cadetti

Sara Maria Kowalczyk (Giannone Caserta), Marta Lombardi (Cus Pavia), Alessia Pizzini (Circolo Ravennate della Spada)

Riserva: Benedetta Repanati (Pro Vercelli)

Spada Femminile | Giovani

Alessandra Bozza (Aeronautica Militare), Beatrice Cagnin (Aeronautica Militare), Eleonora De Marchi (Fiamme Oro), Federica Isola (Aeronautica Militare)

Riserva: Gaia Traditi (Fiamme Oro)

Sciabola Maschile | Cadetti

Michele Gallo (Cs Salerno), Giorgio Marciano (Champ Napoli), Lorenzo Ottaviani (Frascati Scherma)

Riserva: Alberto Nigri (Petrarca Scherma M°Ryszard Zub Padova)

Sciabola Maschile | Giovani

Alberto Arpino (Fiamme Rosse), Giacomo Mignuzzi (Carabinieri), Raffaele Minischetti (Cs San Severo), Matteo Neri (Carabinieri)

Riserva: Matteo Cederle (Petrarca Scherma M°Ryszard Zub Padova)

Sciabola Femminile | Cadetti

Alessia Di Carlo (Cs Roma), Vally Giovannelli (Frascati Scherma), Benedetta Taricco (Comando Aeronautica Militare)

Riserva: Gaia Pia Carella (Champ Napoli)

Sciabola Femminile | Giovani

GIulia Arpino (Cs Roma), Beatrice Dalla Vecchia (Champ Napoli), Lucia Lucarini (Fiamme Rosse), Claudia Rotili (Champ Napoli)

Riserva: Siria Mantegna (Il Discobolo Sciacca)

DELEGAZIONE

Capo delegazione | Fioretto: Paolo Azzi

Capo delegazione | Spada: Luigi Campofreda

Capo delegazione | Sciabola: Giampiero Pastore

Commissario tecnico | Fioretto: Andrea Cipressa

Commissario tecnico | Spada: Sandro Cuomo

Commissario tecnico | Sciabola: Giovanni Sirovich

Maestri | Fioretto: Maria Elena Proietti, Michele Venturini, Fabrizio Villa

Maestri | Spada: Carmine Carpenito, Guido Marzari, Maurizio Mencarelli

Maestri | Sciabola: Andrea Aquili, Luigi Tarantino, Andrea Terenzio

Medico: Annalisa Bosio

Fisioterapisti: Benedetta Abatini, Federica Balbi, Beatrice Taffelli

Tecnico delle armi: Salvatore Migliore

PROGRAMMA GARE

Domenica 1 aprile

Spada femminile | Giovani - ore 8.30

Spada maschile | Giovani - ore 10.20

Lunedi 2 aprile

Spada femminile | Cadetti - ore 8.30

Spada maschile | Cadetti - ore 10.20

Martedi 3 aprile

Spada femminile | Giovani | Squadra - ore 8.30

Spada maschile | Giovani | Squadra - ore 10.15

Mercoledi 4 aprile

Sciabola femminile | Giovani - ore 8.30

Sciabola maschile | Giovani - ore 9.45

Giovedi 5 aprile

Sciabola femminile | Cadetti - ore 8.30

Sciabola maschile | Cadetti - ore 9.45

Venerdi 6 aprile

Sciabola femminile | Giovani | Squadra - ore 8.30

Sciabola maschie | Giovani | Squadra - ore 10.30

Sabato 7 aprile

Fioretto femminile | Giovani - ore 8.30

Fioretto maschile | Giovani - ore 10.40

Domenica 8 aprile

Fioretto femminile | Cadetti - ore 8.30

Fioretto maschile | Cadetti - ore 10.40

Lunedi 9 aprile

Fioretto femminile | Giovani | Squadra - ore 8.30

Fioretto maschile | Giovani | Squadra - ore 9.45.