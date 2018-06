B/1 - Un talento calabrese per il Santa Teresa Volley: la giovane palleggiatrice Rebecca Surace.

"Ringrazio Presidente e Tecnico del Santa Teresa Volley per avermi chiamata a far parte del nuovo progetto societario del prossimo anno sportivo. Mi impegnerò al massimo in questo nuovo percorso di crescita mettendomi a disposizione della squadra e cercando di ricambiare al meglio la fiducia dimostratami fin dal primo contatto. Saluto i calorosi tifosi del PalaBucalo, a presto...e forza Santa Teresa!!!". Si presenta così la giovane calabrese Rebecca Surace, classe ’97 la nuova palleggiatrice del Santa Teresa Volley per il campionato di Serie B/1, proveniente dalla Planet Pedara.

Una giovane di talento alla corte di mister Antonio Jimenez, un acquisto azzeccato, in quanto è una ragazza non nuova della categoria che potrebbe dare un apporto importante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla società. Nonostante la giovane età, il nuovo acquisto calabrese ha un curriculum di tutto rispetto.

Scheda Tecnica di Rebecca Surace – 21 anni.

Nata a Reggio Calabria – classe 1997

Ruolo: Palleggiatrice.

Altezza: 178 cm

2018-19 Santa Teresa Volley - Serie B1

Dic. 17-18 Planet Strano Light Pedara - Serie B1

2017-18 Cav Gallico Rc - Serie C

2016-17 Cav Gallico Rc - Serie C

2015-16 Cuore Rc - Serie B2

Gen. 15 Pall. Sicilia - Serie B2

2014-15 Tremestieri Etneo - Serie B1

2013-14 Cav Gallico Rc - Serie B2

2012-13 Futura Volley Rc - Serie D

2011-12 Elio Sozzi Rc - Serie C

2009-10 Elio Sozzi Rc - Prima Divisione

2007-09 Elio Sozzi Rc - Settore Giovanile

2003-07 Medinex Rc - Settore Giovanile

