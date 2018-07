Primo colpo dell'ambizioso Real Taormina: Fabrizio Schiera.

Arriva il primo colpo di mercato per il neopromosso Real Taormina del Presidente Paolo Bucceri: un acquisto di spessore non solo tecnico ma anche di esperienza un taorminese doc la scorsa stagione in Serie C/1 con lo Sport Club Peloritana.

Una carriera dove ha indossato maglie prestigiose come quella del Taormina Calcio, squadra del suo paese, dell’Acr Messina, esperienze lontano dalla Sicilia in Serie D con il Giulinova e Città di Marino, il suo ritorno a casa con la maglia del Città di Messina.

Adesso la nuova esperienza con il Real Taormina di calcio a 5 al suo primo campionato di Serie C/2: si tratta di Fabrizio Schiera che nonostante le numerose richieste alla fine ha creduto nel progetto del Presidente Paolo Bucceri che continua nel suo piano graduale di potenziamento, non solo del parco giocatori, nelle prossime ore saranno annunciati altri acquisti, ma anche dal punto di vista societario.

Scheda Atleta: Fabrizio Schiera.

Data di Nascita: 24 Aprile 1992.

Città: Taormina.

Ruolo: Centrocampista.

Carriera

2018-19 Real Taormina C5 Serie C/2

2017-18 Sport Club Peloritana Serie C/1

Dic. 14 Città di Messina Eccellenza

Nov. 14 Giulianova Serie D

Gen. 14 Nuova S. Maria Mole (Lazio) Serie D

2013-14 Petrotrest (Russia) Serie B

2012-13 Città di Marino (Lazio) Serie D

2011-12 Taormina Calcio Eccellenza 6 reti

2010-11 Taormina Calcio Eccellenza

2009-10 Taormina Calcio Eccellenza 20 reti

2008-09 Taormina Calcio Promozione 19 reti

2007-08 Acr Messina Settore Giovanile 7 reti

2006-07 Acr Messina Settore Giovanile 3 reti

2005-06 Acr Messina Settore Giovanile 14 reti

2004-05 Acr Messina Settore Giovanile 25 reti