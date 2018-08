ZS GROUP Messina: dalla Bulgaria arriva il centro Radoslav Kolev

La ZS GROUP Messina rinforza il settore lunghi a disposizione di coach Pippo Sidoti. Dalla Bulgaria giunge in riva allo Stretto Radoslav Kolev, centro di 201 cm e 100 kg di peso, nato a Sofia il 24/02/1988. Dotato di grande prestanza atletica, ottimo rimbalzista, Kolev da un punto di vista tecnico è forza esplosiva, agilità, resistenza, insomma un gran combattente. La “Roccia Bulgara” così lo definiscono i suoi fans, ha quasi sempre giocato in Divisione A.

Nell’ultima stagione, con la maglia della Vidabasket di Vidin, ha realizzato 12.8 punti di media in 11 partite (26.6 mpg), con il 53.5% da 2; 50% da 3 e 51.8% ai liberi, e 6.2 rimbalzi. In precedenza ha giocato sempre in patria nel Septemvri Sofia, Sportist Svoge, nel 2007/08 con lo Sliven in A1, 2008/09 BC Slavia Sofia (A Division). Nel 2010/11 l’esperienza in Islanda nella Iceland Express League con l’UMF Tindastoll e poi National Sport Academy di Sofia.

Nel 2011/12 passa al Chavdar Troyan sempre in A Division, nel 2012/13 al Casino Capitol Spartak MVR. Dal 2013/14 ha indossato la canotta della Vidabasket, realizzando in quella stagione 8.7 punti a partita e 6.5 rimbalzi di media. Nel 2014/15 10.2 Ppg e 7.2 Rpg, nel 2015/16 9.8 Ppg e 6.8 Rpg,12.2 Ppg e 6.7 Rpg nel 2016/17.

Rado è entusiasta della sua nuova destinazione. Sbarchi in Sicilia per una nuova esperienza sportiva. Quali sono le aspettative per questa sfida italiana? “Innanzi tutto, spero presto di entrare a far parte della squadra e sentirla come la mia famiglia e l'Italia come la mia casa. Migliorerò sicuramente le mie capacità e darò tutta la mia esperienza e potenza per il lavoro di squadra”.

Il nostro club si affida molto alle tue qualità tecniche e atletiche, ti senti pronto per questa nuova avventura? “Sulla base della mia lunga esperienza mi sento preparato per la nuova sfida e per me sarà un onore far parte di questa squadra a cui sono grato per avermi dato questa opportunità”. Cosa vuoi dire ai tuoi nuovi fan? “Lascio in Bulgaria il mio nuovo progetto di lavoro, perché adoro questo gioco che è e sarà la mia passione per tutta la vita. Voglio trovare il mio nuovo amore sportivo nella Basket School Messina”.

Il club del presidente Massimo Zanghì ringrazia Mauro Lot, agente di Kolev. L’atleta bulgaro raggiungerà Messina nei primi giorni di settembre per sottoportsi alle visite mediche ed iniziare la preparazione al campionato di Serie C Silver insieme ai suoi nuovi compagni al PalaMili.