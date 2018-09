Lo Sporting Taormina cade sotto i colpi di uno scatenato Saccullo: vince 3-1 il Ciclope Bronte.

Affonda lo Sporting Taormina sotto i colpi di uno scatenato Saccullo che regala la prima vittoria stagionale al Ciclope Bronte, inutile il gol di Charlie Famà a quattro minuti dalla fine.

Eppure i ragazzi di mister La Mela sono rimasti in gara fino a metà della ripresa quando una ripartenza micidiale dei padroni di casa finalizzata in rete dallo scatenato Saccullo sigla il raddoppio. Una prima frazione sostanzialmente equilibrata sbloccata al 28’ quando un’iniziativa di Saitta lungo la corsia laterale destra mette un invitante pallone al centro per l’incornata vincente con Saia battuto. I taorminesi cercano di reagire ma il loro sforzo non porta serie minacce alla porta difesa da Rosiglione.

Il 3-0, il tris personale di Saccullo arriva al 75’ che pone fine in pratica ad ogni velleità di una possibile rimonta dello Sporting, all’80’ i padroni di casa rimangono in dieci per l’espulsione di Spampinato, possibilità di approffittarne per gli ospiti che nonostante il passivo riescono ad accorciare le distanze a quattro minuti dalla fine con Charlie Famà. Troppo tardi per una possibile rimonta, arriva il triplice fischio finale che porta a quota 5 punti il Ciclope Bronte con lo Sporting che rimane con un solo punto in classifica.

Prossima settimana lo Sporting cercherà di conquistare la prima vittoria in campionato nella gara casalinga con il Città di Mascalucia al terzo posto con sei punti. Mentre il Ciclope va a fare visita alla capolista Acicatena.

Ciclope Bronte 3 Sporting Taormina 1

Marcatori: 28’, 65’ e 75’ Saccullo, 86’ Famà.

Ciclope Bronte: Rosiglione, Saitta, Basile, Spampinato, Scafiti, Ciraldo (71’ Capace), Prestipino (60’ Longhitano), Saccullo (85’ Spitaleri), Salanitri (56’ Catania), Panitteri, Leanza. All:Orefice.

Sporting Taormina: Saia, Vasta, Cavallaro (72’ Franco), Puglia (91’ Spartà), Salemi, Bonanno, Gallo, Mannino, Famà, Miceli, Bonaccorso (47’ Lo Po’). All: La Mela.

Arbitro: Claudio Fortuna Ragusa di Barcellona di P. G. Assistenti: Giuseppe Sirna e Andrea Triolo di Acireale.

Espulso: 80’ Spampinato (Ciclope Bronte).