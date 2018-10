Buoni risultati per i messinesi alle qualificazioni regionali su "distensione panca"

Si sono svolte nella palestra di Montepiselli le qualificazioni regionali agli Italiani Assoluti di distensione su panca della Federazione Italiana Pesistica.

L’importante manifestazione (“1° Memorial Giacinto Quacquaro”) è stata organizzata dalla FIPE Sicilia in collaborazione con la GSD Athlon e con il patrocinio e dell’AICS Messina. Nell’impianto di via Gelone, si sono dati appuntamento oltre 100 atleti, provenienti da tutte le province siciliane, che ambivano a classificarsi tra i migliori otto in Italia della loro categoria per essere promossi alle finali del 27 ottobre.

Tre le società messinesi in gara: Athlon, Kineo e Victoria. Da segnalare, gli ori conquistati dai portacolori dell’Athlon Valeria Curto nella 48kg femminile, con un’alzata di 57 kg, e Daniele Vasile, capace di sollevare in prima prova 180 kg.

Diversi poi i podi ed i brillanti piazzamenti degli altri peloritani, che hanno ben figurato, quindi, davanti ai propri sostenitori. In corsa per la kermesse tricolore, oltre a Vasile e alla Curto, anche Gianluca Nicolai, sempre dell’Athlon, che ha messo al collo la medaglia d’argento (175 kg).

Si attendono adesso le graduatorie comparate per sapere chi difenderà i colori dell’Isola in ambito nazionale.

“E’ stato un evento che ha regalato emozioni – dichiara Lillo Margareci, presidente dell’AICS Messina – con un livello tecnico alto data la rilevanza regionale. Mi ha fatto piacere vedere una buona partecipazione di iscritti ed appassionati. Come Ente, cerchiamo sempre di valorizzare tutte le iniziative dei nostri affiliati, soprattutto quelle che hanno dei particolari significati sportivi, sociali e culturali”.