Un superlativo Orazio Vittorio, un formidabile Alessio Savoca, la Jonica sbanca 3-0 Rosolini.

“La Jonica è spietata battuto a domicilio un Rosolini in crisi: Vittorio superstar. Grande protagonista il portiere ospite al rientro. Saglimbeni in gol dopo 13’, nella ripresa la doppietta di Alessio Savoca” (La Sicilia). “Una Jonica strabiliante si sbarazza senza patemi di un brutto Rosolini” (Gazzetta del Sud).

Questi i titoli dei giornali del Lunedi per la vittoria della Jonica Fc sul campo del Città di Rosolini per la gara valevole per la settima giornata del campionato di Eccellenza – Girone B. Un rotondo 3-0 messo a segno da una cinica, spietata, attenta e gagliarda Jonica che è stata capace di capitalizzare al massimo le palle-gol create che portano in carniere la seconda vittoria esterna che fa salire i ragazzi di mister Moschella (oggi in tribuna per squalifica) a quota nove punti. Di contro un Città di Rosolini vogliosa di ritornare al successo (unica vittoria all’esordio contro il San Pio X).

La Jonica a Rosolini: Fuori i due portieri l'enfant prodigio Gugliotta per infortunio e Potenza per motivi professionali . Out per problemi muscolari la stella, Davide Arigo', squalificato Marchiafava, ancora non disponibile Lombardo con Cardia al rientro e Smiroldo in non perfette condizioni fisiche.

La Jonica al fischio d’inizio: La Jonica scende in campo con un inedito 3-5-1-1 con Sanfilippo, Peppe Savoca ed Herasymenko dietro. Loria e Saglimbeni esterni del centrocampo a cinque con Smiroldo e Monaco interni ai fianchi di Lillo Cardia. Ciccio Ferraro in appoggio al rientrante La Forgia.

Primo Tempo: Sin dai primi minuti la Jonica è subito aggressiva lotta con determinazione e pronta ad aggredire e mordere in ripartenza. La prima azione è di marca locale: 8’ è Implatini a girarsi di botto dai trenta metri e con un tiro a giro far scaldare il superlativo Orazio Vittorio al suo esordio stagionale riappropriandosi del suo ruolo originario di estremo difensore dopo più di cinque anni.

Al primo vero affondo la Jonica in vantaggio: Al 14' Francesco Ferraro in versione assist- man lancia a rete Alessandro Saglimbeni che e' freddo nel controllare e battere l'incolpevole portiere di casa. Sette minuti più tardi giallorossi ancora pericolosi in contropiede sempre con Ciccio Ferraro abile a mettere La Forgia a tu per tu con il numero uno del Rosolini che era perfetto nel ribattere la conclusione del puntero ospite.

Sale in cattedra Orazio Vittorio: Al 25' respinge una incornata di Implatini. Al 34’ su calcio di punizione di Elamaroui e al 45’ ancora su una girata di Implatini.

Secondo Tempo: Ad inizio ripresa il tecnico locale manda in campo Carbonaro e Reginato. Si parte con ancora protagonista al 48’ Orazio Vittorio che per la terza volta dice di no all'esperto Implatini, la sua girata trova il gran colpo di reni dell'ex Sancataldese.

La Jonica cerca il raddoppio: Al 55’ Corrado La Forgia lanciato a rete si vede respingere il diagonale da Fornoni dopo una uscita difensiva efficace di Max Herasyemnko. Quattro minuti più tardi e' Sanfilippo su un calcio piazzato dalla tre quarti campo a non trovare la deviazione decisivo a pochi passi dalla linea di porta avversaria.

Al 65’ la mossa tattica vincente della Jonica: Mister Moschella dalla tribuna detta la sostituzione Alessio Savoca dentro e La Forgia, stremato dopo la lunga sosta forzata, fuori. Contromossa tattica di Trombatore Covato per Paterno'.

Il Rosolini rimane in dieci: Alla prima occasione, il neo entrato Savoca si invola sulla destra e viene fermato irregolarmente con una manata da Ulma che viene immediatamente espulso dal direttore di gara. Nonostante in inferiorità numerica i padroni di casa premono sull'acceleratore ma la Jonica non lascia loro spazi per sfondare. Al 72' si infortuna Saglimbeni che viene sostituito da Roby Cambria, subito dopo al 80’ Nino Garufi che fa rifiatare Cardia.

Il raddoppio della Jonica: Al 82’ Alessio Savoca capitalizza al massimo una incursione delle sue su suggerimento di Monaco e giunto a tu tu con Fornoni di piatto e di giustezza lo batte. La reazione dei padroni di casa si fa sentire all’87’ ancora Orazio Vittorio dice no agli avanti avversari. Siamo agli sgoccioli della gara, mister Moschella manda in campo il giovanissimo Manuli (esordio in assoluto in Eccellenza) al posto di un esausto Monaco .

La Jonicafa tris: Allo scadere Nino Garufi dribbla un paio di avversari e concede su un piatto d'argento ad Alessio Savoca l'occasione per realizzare la doppietta personale e portare il punteggio sullo 0-3 finale. Il triplice fischio e' il preludio all'abbraccio finale tra la squadra e la cinquantina di civilissimi appassionati che non hanno mai smesso di incoraggiare i propri ragazzi terribili.

Città di Rosolini 0 Jonica Fc 3

Marcatori: 14’ Saglimbeni, 82’ e 90’ A. Savoca.

Città di Rosolini: Fornoni, La Vaccara (46’ Reginato), Rizza, Monaco, Ulma, Di Dio (46’ Carbonaro), Patern (53’ Covato), Martines, Implatini, Elamraoui, Ricca. All: Orazio Trombatore.

Jonica Fc : Vittorio, Loria, Savoca G., Herasymenko, Sanfilippo, Smiroldo, Monaco ( 89' Manuli ), Ferraro, La Forgia ( 65' A. Savoca ), Cardia ( 80' Garufi ), Saglimbeni (72' Cambria ). All : Roberto Frazzica (squalificato Mimmo Moschella).

Arbitro : Testai di Catania.

Espulso: 65’ Ulma (Rosolini).