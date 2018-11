Terzo posto della catanese Alberta Santuccio a Tallin nella gara di spada in Coppa del Mondo.

La catanese Alberta Santuccio conquista il terzo posto in Coppa del Mondo. La siciliana inizia nel migliore dei modi la stagione di Coppa del Mondo di spada femminile, con il terzo posto nella gara d'esordio stagionale svoltasi a Tallinn. Per la siciliana, classe 1994, unica extra-asiatica sul podio, si tratta del terzo podio in carriera dopo quelli ottenuti a Barcellona nel 2014 ed al Gran Prix FIE di Bogotà nel maggio del 2017.

A "dirottare" l'azzurra sul terzo gradino del podio è stata in semifinale la sudcoreana Hyojung Jung, poi vincitrice finale della gara, capace di piazzare la stoccata decisiva del 9-8. La spadista italiana si era assicurata un posto sul podio grazie al successo ai quarti contro la francese Laurence Epee col punteggio di 7-6. Alberta Santuccio, dopo aver superato la fase a gironi nella giornata di ieri, aveva iniziato il suo percorso nel main draw vincendo il primo match di giornata contro la transalpina Helene Ngom per 10-6, a cui aveva dato seguito con le vittorie contro la polacca Alksandra Zahamchowska per 15-10 e poi agli ottavi contro la quotata russa Violetta Kolobova contro cui ha piazzato la decisiva stoccata del 5-4.

Proprio la russa era stata l'artefice, nel turno delle 32, dell'eliminazione dell'altra azzurra, l'under20 Federica Isola col punteggio di 15-8. Stop nel secondo turno del tabellone principale anche per Marta Ferrari, sconfitta 15-9 dall'ungherese Budai e per Roberta Marzani, condannata dalla stoccata dell'11-10 contro la portacolori di Hong Kong, Man Wai Vivian Kong. Esordio stagionale negativo invece per la campionessa iridata 2018, Mara Navarria, sconfitta 15-12 dalla russa Violetta Khrapina. Tanta sfortuna invece per le altre azzurre che, nella giornata di venerdi, non sono riuscite ad uscire indenni dagli assalti del tabellone preliminare.

Una stoccata ha infatti sbarrato la strada a Nicol Foietta, sconfitta 11-10 dall'ungherese Budai, ad Eleonora De Marchi, eliminata per 14-13 dalla francese Goram, ad Alessandra Bozza, superata 15-14 dall'estone Zuikova ed a Rossella Fiamingo fermata sul 15-13 dalla portacolori di Hong Kong, Lin Yik Hei Coco. Ad uscire sconfittte nel secondo turno preliminare sono state invece Beatrice Cagnin, eliminata per 15-11 dalla romena Benea ed Alice Clerici superata 15-6 dalla statunitense Sirico.

COPPA DEL MONDO - SPADA FEMMINILE - Tallinn, 9 novembre 2018

Finale

Jung Hyojung (Kor) b. Kong Man Wai Vivian (Hkg) 10-6

Semifinali

Jung Hyojung (Kor) b. Santuccio (ITA) 9-8

Kong Man Wai Vivian (Hkg) b. Sun Yiwen (Chn) 4-3

Quarti

Santuccio (ITA) b. Epee (Fra) 7-6

Jung Hyojung (Kor) b. Goram (Fra) 7-1

Sun Yiwen (Chn) b. Kang Young Mi (Kor) 15-14

Kong Man Wai Vivian (Hkg) b. Hou (Chn) 15-5

Tabellone dei 16

Santuccio (ITA) b. Kolobova (Rus) 5-4

Tabellone dei 32

Santuccio (ITA) b. Zamachowska (Pol) 15-10

Kolobova (Rus) b. Isola (ITA) 15-8

Budai (Hun) b. Ferrari (ITA) 15-9

Kong Man Wai Vivian (Hkg) b. Marzani (ITA) 11-10

Tabellone dei 64

Santuccio (ITA) b. Ngom (Fra) 10-6

Isola (ITA) b. Boone (Ned) 15-11

Budai (Hun) b. Rizzi (ITA) 8-7

Ferrari (ITA) b. Van Brummen (Usa) 15-11

Marzani (ITA) b. Derr (Ger) 15-10

Khrapina (Rus) b. Navarria (ITA) 15-12

Tabellone dei 64 - qualificazione

Zuikova (Est) b. Bozza (ITA) 15-14

Lin (Hkg) b. Fiamingo (ITA) 15-13

Goram (Fra) b. De Marchi (ITA) 14-13

Budai (Hun) b. Foietta (ITA) 11-10

Tabellone dei 128 - qualificazione

Benea (Rou) b. Cagnin (ITA) 15-11

Bozza (ITA) b. Emmenegger (Sui) 15-12

Sirico (Usa) b. Clerici (ITA) 15-6

Fiamingo (ITA) b. Cisneros (Spa) 15-13

Foietta (ITA) b. Buech (Sui) 15-12

Tabellone dei 256 - qualificazione

De Marchi (ITA) b. Wang (Chn) 15-3

Fase a gironi

Eleonora De Marchi: 2 vittorie, 4 sconfitte

Rossella Fiamingo: 3 vittorie, 3 sconfitte

Roberta Marzani: 5 vittorie, 1 sconfitta

Alessandra Bozza: 3 vittorie, 3 sconfitte

Alberta Santuccio: 5 vittorie, 1 sconfitta

Foietta Nicol: 5 vittorie, 1 sconfitta

Federica Isola: 6 vittorie, nessuna sconfitta

Alice Clerici: 4 vittorie, 2 sconfitte

Marta Ferrari: 5 vittorie, nessuna sconfitta

Classifica (257): 1. Jung Hyojung (Kor), 2. Man Wai Vivian Kong (Hkg),

3. Santuccio (ITA), 3. Sun Yiwen (Chn), 5. Kang Young Mi (Kor), 6. Epee

(Fra), 7. Hou Guangjuan (Chn), 8. Goram (Fra).

20. Isola (ITA), 23. Ferrari (ITA), 24. Marzani (ITA), 33. Navarria

(ITA), 36. Rizzi (ITA), 65. Foietta (ITA), 88. Fiamingo (ITA), 90. Bozza

(ITA), 95. De Marchi (ITA), 126. Clerici (ITA), 129. Cagnin (ITA).