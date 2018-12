Cala il poker il Catania in rosa nella semifinale con l'Acese vola in finale.

Il Catania femminile vince con due gol per tempo ad Aci Bonaccorsi, in casa dell’Acese ed in un campo a porte chiuse, conquistando la finale di Coppa Sicilia Eccellenza. Le rossazzurre si impongono con largo punteggio, 4-0, e bissano il successo dell’andata (4-2).

Esordio stagionale scoppiettante, al quale farà seguito dal primo weekend di gennaio lo start del nuovo campionato. Discorso qualificazione chiuso in poco meno di mezzora grazie alle reti di Tamari Epitashvili, conclusione dal limite dell’area smorzata dal portiere, e Desiree Suriano (titolare al posto dell’indisponibile Di Mauro) che, dopo un tris di occasioni fallite, con un destro a incrociare manda la sfera sul palo interno e poi in rete.

Il Catania colleziona opportunità a raffica con Marem Ndiongue, “Epita” che coglie un palo e Cassandra Agati, per poi dilagare con un gol direttamente da calcio d’angolo di quest’ultima e con Kristina Kentchoshvili. Esordio in rossazzurro nel finale per due ex dell’incontro, Carmen Zingale e Agata Santangelo. In finale di Coppa ci sarà un avversaria tra Marsala, Monreale e Delfini Vergine Maria, ovvero le altre tre squadre componenti il campionato.

Acese – Catania Femminile 0-4 (ritorno semifinale Coppa Sicilia).

Acese: La Cava, Arena, Riolo, Morana, Calanna, Coco, Presenti, Giudice, Franceschino, Barbagallo, Presenti. A disp.: Di Grazia, Puglisi, Bartilotti, Marchese, Scardaci. All.: Esposito.

Catania: Castillejo, Migneco (21’ st Miraglia), Lo Vecchio, Agati, Signorelli (6’ st Tidona), D’Ambra, Kentchoshvili, Martella, Epitashvili (21’ st Mo.Russo), Ndiongue (35’ st Santangelo), Suriano (30’ st Zingale). A disp.: Campagna, Chiricò, Freni, Ma.Russo. All.: Scuto.

Arbitro: Neto di Messina

Reti: pt 22’ Epitashvili, 28’Suriano, st 21’ Agati, 25’ Kentchoshivili