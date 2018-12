Doppio impegno per la P.U. Messina con tanta linea verde in campo a Ragusa.

Torna in campo, la Polisportiva Universitaria Messina, sarà un doppio impegno quello che vedrà la formazione del Presidente Pino D'Agostino, impegnata nel doppio turno del Torneo di serie B che vedrà chiaramente la formazione peloritana giocare fuori classifica vista la partecipazione al Torneo di A2 cominciato la scorsa settimana con un ottimo risultato ottenuto a Genova, e sarà un doppio match contro i padroni di casa dell'HC Ragusa formazione iblea al gran completo e motivata di far bene nel proseguo della stagione indoor.

Sarà comunque largo turn over in casa Messina con tantissimi Under 18 convocati e messi in campo in vista del doppio spareggio al Pala san Filippo del prossimo 6 gennaio contro il Butterflay Roma per l'accesso alla finale scudetto di Pisa.



Ma squadra messinese impegnata anche alla VI° edizione 2018 del Torneo Indoor Hockey Day, manifestazione organizzata dalla società iblea, che ha pure vinto nelle ultime 4 edizioni di fila, oltre ai padroni di casa del Ragusa e alla stessa PU Messina , in campo anche GS Raccomandata Giardini, PGS Don Bosco, e la squadra Master Sicilia che a fine gennaio sarà impegnata nel campionato italiano a Brescia. Quindi un ricco programma che sicuramente non annoierà il numeroso pubblico presente al palazzetto del sport ragusano.

Questi i convocati dal tecnico Antonio Spignolo per il doppio impegno : Marco de Domenico, Andrea Siracusa, Gigy Spignolo,Antonio Italia, Aldo D'andrea, Emanuele De Gregorio, Oreste Brunetto, Andrea Caruso, Francesco Bandieramonte, Giuseppe Iudice.