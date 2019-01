Alla Cestistica Torrenovese arriva l'ala Michele Suraci.

Cestistica Torrenovese comunica con soddisfazione che l’atleta Michele Suraci vestirà la maglia delle Aquile fino al termine della stagione. Suraci, ala/centro alto 195 cm, è nato a Reggio Calabria il 21 agosto 1993 ed indosserà la maglia numero 13. Il lungo della Confezioni Corpina Torrenova sarà disponibile fin dalla prossima gara interna contro Gravina.

La carriera: Suraci muove i primi passi nelle giovanili della Lumaka Basket disputando tutto il percorso giovanile. Il suo esordio in Serie C Regionale lo fa con la Nuova Jolly Reggio Calabria nel 2011. Le sue buone prestazioni lo portano nel 2013 in Sicilia, al Peppino Cocuzza in Serie C Regionale. La parentesi siciliana dura pochi mesi e subito dopo fa ritorno in Calabria, nella Vis Gallico Basket, vincendo il campionato di serie D. La stagione 2015/2016 la inizia alla Vis, dove da protagonista disputa un finale di stagione a 16.2 di media a partita. L’anno successivo si accasa alla Bim Bum Basket Rende, dove mette a referto 13 punti di media ed è il terzo marcatore della squadra. L’attuale stagione la inizia all’Enjoy Lamezia (8.1 punti segnati a gara) prima di firmare per la Confezioni Corpina Torrenova.

Convinto e soddisfatto dell’arrivo di Suraci anche il presidente Natoli: «Abbiamo firmato un giocatore giovane che ha tanto entusiasmo di far bene con questa maglia. Ha voglia di far vedere le sue potenzialità e questo, dopo averlo visto durante qualche allenamento, ci ha convinto a inserirlo in un roster che aveva bisogno di cambi sotto le plance. L'acquisto di un giocatore come Suraci va a colmare alcune le lacune, dandoci in più energia, freschezza, qualità e agilità. Siamo felici che Michele abbia scelto Torrenova».