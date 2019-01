Appuntamento da non perdere con le Finali Regionali Baskin. L’SSR Messina ospiterà l’evento a Ritiro

Il 27 gennaio alle ore 10 scende in campo la selezione peloritana contro Augusta Ruiz. Completano il quadro Noto e Avola. In palio la qualificazione al tabellone nazionale che si svolgerà a Cremona. Messina sarà il centro nevralgico di una disciplina in continua diffusione.



La macchina organizzativa è in fermento e punta ad arrivare preparata alla data fatidica del prossimo 27 gennaio. Domenica infatti la città di Messina sarà il centro nevralgico di tutto il Baskin siciliano, disciplina sempre più diffusa nell’Isola e che anche a Messina negli ultimi mesi sta facendo proseliti. La città dello Stretto, come d’accordo intercorso e stipulato ad inizio stagione, infatti ospiterà le finali regionali Baskin con i vari atleti che si fermeranno per un'intera giornata nella nostra città. Agenda fitta d'incontri e suddivisa tra le semifinali mattutine e le due finalissime che si svolgeranno nel pomeriggio.

Al termine delle quattro sfide in palio ci sarà la qualificazione alla successiva fase nazionale che si svolgerà in Lombardia, precisamente a Cremona. Un plauso lo si deve rivolgere proprio ai ragazzi della selezione dell’SSR Baskin Messina, prima testa di serie nei playoff a quattro squadre perché fin qui resasi protagonista di una grande cavalcata senza sconfitte. La formazione giallorossa potrà difendere i colori della città ospitante nel corso di una manifestazione particolarmente attesa sia sotto l’aspetto agonistico che sotto quello solidale.



Appuntamento fissato al Pala Ritiro già dalle ore 10 con in agenda la prima semifinale tra Messina e Augusta Ruiz, quarta nel tabellone mentre a seguire si terrà un altro incontro avvincente tra Avola e Noto. Dopo la pausa pranzo l’impianto peloritano sarà teatro delle finalissime, nel primo pomeriggio (alle ore 16) spazio a quella terzo-quarto posto mentre alle ore 18 in palio la finalissima regionale e per i vincitori l’ambito pass per Cremona.



Tutto è pronto in casa SSR Baskin Messina con la consapevolezza di aver bruciato le tappe in poco più di un anno dall’avvio del progetto. In settimana si stanno svolgendo gli ultimi allenamenti per arrivare pronti e non lasciare nulla d’intentato, la formazione giallorossa al gran completo infatti nel pieno dei valori di inclusione e partecipazione proverà a dare l’assalto sotto l’assetto agonistico al successo in ottica regionale.

Ed in prossimità delle finali Regionali la selezione peloritana insieme ai propri tecnici ha voluto inaugurare la settimana che conduce all’evento adempiendo al tradizionale impegno della messa presso la parrocchia di Castanea. Ennesima dimostrazione dei valori comuni e positivi del Baskin, disciplina che per un’intera giornata regalerà sicure emozioni a chi presenzierà al PalaRitiro.