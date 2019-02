Il Giardini Naxos sfiora l'impresa, eliminato dalla Coppa Italia Promozione, non basta Varrica.

Turno infrasettimanale in Promozione con la disputa delle gare di ritorno dei Quarti di Finale di Coppa Italia. Accedono alle semifinali: Ragusa, Salemi, Kamarat e Sporting Pedara, eliminate le tre formazioni peloritane il Giardini Naxos, Acquedolcese e Santagiolese.

La formazione giardinese di mister Francesco Brunetto, va vicino alla qualificazione, riuscendo nell’impresa di rimontare il 3-0 subito all’andata, maturata al 69’ con il gol di Tornitore. Ad aprire le marcature su calcio di rigore Cristian Varrica al 20’, sempre il bomber giardinese ad inizio ripresa dagli undici metri fa il raddoppio. Al 69’ Tornitore sigla il 3-0. Il Giardini sfiora il gol-qualificazione più di un’occasione, nell’unica offensiva del Kamarat arriva il gol che qualifica gli ospiti grazie alla rete all’82 di Vaccaro che vale la qualificazione per gli agrigentini.

Doveva compiere l’impresa la Santagiolese che aveva perso in casa (2-0) in quel di Pedara, dove lo Sporting si è imposto con un secco 4-0 grazie alla doppietta di Bonaccorsi che sblocca la gara al 45’, il raddoppio al 60’, il 3-0 su rigore di Orofino, conclude al 90’ Finocchiaro.

Ecco il Tabellone dei Quarti di Finale Promozione Sicilia stagione sportiva 2018-19.

(Andata 30/01/19 ore 15:00 – Ritorno 13/02/19 ore 15:00)

Acquedolcese Nebrodi – Ragusa Calcio 0-0 (and. 0-1)

Enna Calcio- Salemi 1930 1-0 ( 4-5 acr) (and. 0-1)

Giardini Naxos- Kamarat 3-1 (and. 0-3)

Sporting Pedara- Santangiolese 4-0 (and. 2-0)