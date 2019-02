Catania Calcio Femminile, sguardo al futuro: Convitto e punto scuola calcio nei progetti del Club.

Concentrazione costante per il presente e per gli eventi che caratterizzeranno la seconda parte di stagione. Ma anche le basi per un futuro da società all’avanguardia sotto il profilo organizzativo e di sviluppo del settore giovanile.

L’Asd Catania Calcio Femminile, primo in classifica nel campionato di Eccellenza Sicilia con cinque vittorie in cinque gare e proiettato verso i playoff di categoria Under 15 che scatteranno a metà marzo, ha in cantiere due progetti che troveranno realizzazione a breve: un convitto e un punto “Scuola Calcio”.

Il convitto. Nascerà a Catania nei dintorni di Viale Mario Rapisardi, potrà ospitare un numero di atlete compreso tra sei e otto, permettendo alle calciatrici fuorisede, che al momento costituiscono un gruppo rilevante dell’organico rossazzurro, di poter usufruire di vitto e alloggio in un unico contesto. Inoltre un’attività di tutoraggio sarà certamente utile per rafforzare l’identità della “rosa” a disposizione del tecnico Peppe Scuto.

Il punto Scuola calcio. E’ già stata individuata, e verrà resa nota prossimamente, la struttura in cui il Catania Calcio Femminile opererà nel settore dell’Attività di base, il fondamento per la crescita di quel che sarà la squadra del futuro. Anche questo indice di rafforzamento identitario, poiché tale attività sarà svolta nella città dell’Elefante ,che intende perseguire la società dei Presidenti Giuseppe Borbone e Dott. Armando Schilirò.