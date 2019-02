Si arricchisce la "bacheca tecnica" di mister Arturo Carciotto: l'abilitazione ad allenatore di base UEFA B.

Da ieri, precisamente da Mercoledi 27 Febbraio 2018 ci sono ben 32 nuovi allenatori siciliani di calcio a 11. L’abilitazione ad allenatore di base – UEFA B - è arrivata con specifico comunicato da parte della Figc di Firenze, direttamente dal centro tecnico di Coverciano con firma del Presidente Demetrio Albertini.

Il Corso si è tenuto a Messina dal 10 Settembre al 7 Dicembre 2018 per una durata di ben sette settimane con esami finali. Tra i tecnici abilitati iscritti al ruolo vi è il santateresino Arturo Carciotto che ha superato brillantemente il corso UEFA B svolto a Messina, la cui organizzazione è stata affidata all’Aiac messinese.

Il corso per ‘Allenatore di base – UEFA B’ rappresenta il primo step per chi vuole intraprendere la carriera di tecnico e abilita a guidare tutte le squadre dilettantistiche, fino alla Serie D inclusa, e tutte le giovanili, con la sola esclusione delle formazioni Primavera.

Si arricchisce il bagaglio tecnico di mister Arturo Carciotto cresciuto nel pianeta del futsal va ad impreziosire ulteriormente la sua bacheca di “apprendimento” con l’abilitazione di allenatore di Calcio a 11.

“Sono stati tre mesi molto duri ma, alla fine, è arrivato il giusto riconoscimento. Un percorso formativo incedibile in cui ho imparato tanto e perfezionato ciò che già avevo appreso in precedenza, condiviso con un gruppo di persone davvero fantastiche – ci ha dichiarato mister Arturo Carciotto - un’ esperienza che, come sempre, nasce dall’esigenza di mettere a disposizione dei miei atleti - bambini, giovani o professionisti che siano - il miglior bagaglio tecnico possibile. Grazie di cuore a chi mi ha supportato (e continua a farlo) in questo mio percorso”.

Attualmente coach Arturo Carciotto fa parte del settore tecnico della Jonica Fc compagine che milita nel campionato di Eccellenza, il 35enne mister muove i suoi primi passi nella stagione 2012-13 dove consegue il patentino settore tecnico Figc corso tenuto dal tecnico della Nazionale Italiana Menichelli. Allena ma continua il suo studio, la sua voglia di conoscere nuove metodologie che lo porta a prende parte a diversi clinic e stage, come il Masterclass Bellarte Futsal, un corso di 30 ore sui principi del gioco e le metodologie di allenamento tenuto da Massimiliano Bellarte, ampiamente riconosciuto come uno dei migliori coach a livello internazionale. Il suo studio prosegue con la partecipazione al: Futsalday Catania, primo Meeting Futsal Messina 2015, Futsal Clinic Melilli 2015, corso allenatori " Coerver Coaching Italy 2015 ", evento Aiac Messina 2018, adesso l’ultima “ciliegina” il patentino di Allenatore di Base – Uefa B di calcio a 11.

Alessandro Porro il docente del corso di Messina: I “nuovi allenatori” hanno avuto come docente in questi tre mesi di corso teorico-pratico il tecnico federale Alessandro Porro, più precisamente allenatore docente del settore tecnico della Figc. Un corso dalla tematiche di tecnica, tattica, con lezioni di psicologia e medicina, una formazione a 360 gradi per gli “allievi coach” di Porro.

Chi è Alessandro Porro? Un passato di giocatore di Serie C1 e C2, poi nel 1990-91 in B con il Foggia di Zeman, la stagione successiva calca i campi della Serie A, nel 1992-93 in B con la maglia del Bologna, inoltre ha indossato nella sua lunga carriera le maglie della Maceratese, Alma Juventus Fano, Virtus Lanciano, Sora, Chieti, Massese, esperienza anche in Sicilia con la maglia del Trapani (1997-98 in C2), le ultime sue stagioni da giocatori Tolentino, Recanatese, Urbisalviense e Maceratese.

I nuovi allenatore abilitati, oltre al santateresino Arturo Carciotto, Giuseppe Alessi, Antonio Arena, Giuseppe Bellantoni, Mirko Burrascano, Domenico Calì, Martin Calisto, Santi Cannistrà, Francesco Carbonaro, Marco Cirillo, Lorenzo Grasso, Adolfo Grosso, Rafael Lazarini Attili, Alessandro Liotta, Luigi LoNoce, Matteo Meo, Angelo Mercante, Davide Messina, Salvatore Micali, Giuseppe Misia, Rosario Mondello, Giuseppe Munafò, Domenico Musiano, Dario Pergolizzi, Nicola Pino, Alfredo Raffa, Corrado Randazzo, Rosario Rizzo, Domenico Nicola Sciotto, Renato Sottile, Francesco Spampinato e Davide Spartà.