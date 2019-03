Accademia Messina, categoria Kids Calcio a 7 "Campione CSI Messina".

Nell’ambito del progetto Sport&Go durante lo scorso fine settimana, presso l’impianto sportivo di Granatari,150 giovani atleti appartenenti a diverse società, quali Accademia Messina, Aga Messina, Airon Calcio, Comprensorio del Tirreno, Cus unime, F24, Gescal San Pantaleone, Messina Soccer School, Sporting Barcellona ed Fair Play, Sc Sicilia e Sporting Atene con due squadre ciascuno, suddivise in 15 squadre provenienti dal territorio di Messina e provincia, si sono affrontate in attività di sport complementari, come gare di velocità e lancio del vortex, e in partite di Calcio a 7 nella Categoria Kids.

La meravigliosa giornata primaverile ha reso piacevole l’intera manifestazione che ha visto un enorme coinvolgimento sin da parte dei giovani atleti che dei loro accompagnatori, che hanno donato un forte sostegno a tutti i partecipanti.

Protagoniste assolute della semifinale sono state le squadre Aga Messina, che ha superato ai calci di rigori l’F24 per un risultato di 6 a 4, e l’Accademia Messina, che con un 6 a 0 ha battuto lo Sporting Atene.

L’Accademia Messina si aggiudica la vittoria contro l’Aga Messina con un risultato di 4 ad 1 ottenendo la possibilità di partecipare alle finali regionali il 25 aprile. Vi parteciperanno anche le squadre Aga Messina ed F24 aggiudicatesi rispettivamente il secondo ed il terzo posto.

La prossima domenica si terrà un’altra intensa giornata di sport a cui parteciperanno otto squadre suddivise in due gironi: girone A, con Folgore Milazzo, Gescal San Pantaleone, Messina Soccer School e Sporting Atene, e girone B, con Futsal Santa Lucia, Messina Boys, Real Ritiro e Sc Sicilia. Le squadre appena citate si contenderanno il titolo di campione provinciale di Calcio a 5 per la Categoria Giovanissimi, Under 10. Le tre squadre che si aggiudicheranno il podio parteciperanno successivamente al campionato regionale.