Fra le mura amiche del “PalaRescifina”, il Messina Volley di mister Danilo Cacopardo affronterà nel derby il Mondo Giovane, match valido come 19ª giornata del Campionato di Serie C girone B.

Per le giallo-blu questa è la seconda gara consecutiva in casa, come del resto rappresenta il secondo derby consecutivo visto che, lo scorso turno, capitan Gloria Scimone e compagne si sono imposte per 3-0 sul CUS Unime. Anche le ragazze di coach Allegra provengono da una vittoria ai danni del Volley ’96 per 3-0.

Entrambe le compagini che si affronteranno domenica alle 17.30 presentano gli stessi punti in classifica (20), ad una sola lunghezza dal sesto posto occupato dalla Kondor Volley Catania, che osserverà il suo turno di riposo.

A presentarci il derby è il libero giallo-blu Ylenia Biancuzzo: “La partita che affronteremo con il Mondo Giovane non sarà facile. Metteremo in campo tutto ciò che abbiamo preparato e fatto durante la settimana. Attualmente il nostro obiettivo è quello di lavorare in allenamento per migliorare sempre di più la continuità in campo. Le ultime tre vittorie consecutive che abbiamo ottenuto in casa sono un motivo in più per credere in noi stesse e in ciò che facciamo”.