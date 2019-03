Sporting Atene Rosso, categoria Kids Calcio a 5, campione provinciale del CSI Messina.

Lo scorso sabato, presso l’impianto sportivo di Granatari, si sono svolte le finali provinciali di calcio a 5, per la categoria Kids, del Centro Sportivo Italiano, in semifinale Sporting Atene Rosso e Folgore Milazzo hanno avuto la meglio su Academy Barcellona Blu e Rosso con il medesimo punteggio 6 a 5 dopo i calci di rigore, in finale Sporting Atene Rosso guidati da mister Mendolia superano la Folgore Milazzo per 2 a 0, derby nella finale terzo e quarto posto, vinta dall’Academy Barcellona Rosso per 3 a 0 sull’Academy Blu.

A difendere i colori peloritani alle finali regionali del prossimo 25 Aprile per la categoria Kids nel calcio a 5 saranno le squadre Sporting Atene Rosso, Folgore Milazzo e Academy Barcellona Rosso, mentre per la disciplina di calcio a 7 saranno Accademia Messina, Aga Messina ed F24

Nutrito anche nella categoria Giovanissimi il contingente peloritano che si accinge a disputare le finali regionali del 27 e 28 Aprile, saranno Sc Sicilia, Messina Boys e Messina Soccer School nel calcio a 5 e Aga Messina, Fair Play ed F24 nel calcio a 7.