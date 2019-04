Giulia Spadaro (Messina Volley): “Il nostro obiettivo è di superare questa gara con il massimo dei voti”

Per l’ultima giornata del Campionato di Serie C girone B 2018-19, il Messina Volley di mister Danilo Cacopardo farà visita all’Ot Service Nizza.

All’andata le ragazze di coach Villari si sono imposte al “PalaRescifina” per 3-1 e dunque capitan Gloria Scimone e compagne cercheranno il riscatto e soprattutto la continuità dopo la bella prova di domenica scorsa contro la Polisportiva Nino Romano. In una classifica, che per le due compagini è ormai delineata, l’Ot Service precede il Messina Volley di 6 punti in quinta posizione.

A presentarci il match di domenica nella palestra “V. Alfieri” di Nizza di Sicilia è la giovane schiacciatrice giallo-blu Giulia Spadaro: “Contro il Nizza giocheremo la nostra ultima partita di campionato. Le nostre avversarie, a differenza nostra, presentano una maggiore esperienza. La vittoria della scorsa settimana ci ha dato più sicurezza e, di conseguenza, daremo il meglio di noi mettendo in campo quello per cui lavoriamo in ogni allenamento. Il nostro obiettivo è di superare quest’ultima gara con il massimo dei voti