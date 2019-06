La Jonica pensa al ripescaggio in Eccellenza, nuovi soci nel Direttivo, Valerio Petruzzi nuovo consulente tecnico, collaborazione con il Parma Calcio.

La Jonica Fc smaltita la delusione della retrocessione in Promozione, non è rimasta statica a leccarsi le ferite, anzi i dirigenti si sono prontamente messi in moto per programmare la prossima stagione sportiva 2019-20 con l’obiettivo di presentarsi per il secondo anno consecutivo nel massimo campionato regionale, ovvero l’Eccellenza che non si è riuscita a mantenere nella gara play-out con il Catania S. Pio X. L’intenzione è di tentare la via del “ripescaggio” (allo stato attuale ci sarebbero due posti liberi), in alternativa un campionato di Promozione da “vincere”, in entrambi i casi il comune denominatore è lo stesso allestire una compagine competitiva qualsiasi sia la categoria.

Il primo passo messo in atto è stato, ovviamente l’entrata di nuovi soci nel direttivo: hanno sposato il progetto Jonica Fc Leonardo Racco, titolare del centro polifunzionale Padre Pio, negli ultimi anni Presidente del Santa Teresa Volley femminile, Cosimo Foti titolare del gruppo Foti Hermes e della Croce della Riviera e dell’imprenditore edile Santi Ferraro, titolare della Effe Costruzioni. Mentre si tratta di un ritorno di Carmelo Saglimbeni già segretario ed esperto in materia di adempimenti federali.

Energie nuove che si vanno ad unire al Consiglio direttivo uscente composto da Carmelo e Mimmo Saglimbeni, Roberto Cosentino, Mansueto Gugliotta ed Ivan Coglitore. Gli obiettivi programmatici, come detto è il ripescaggio in Eccellenza, ma in un’ottica di una più ampia riorganizzazione societaria con ruoli e competenze specifiche, appena insediatosi il Direttivo che vede nelle vesti di Presidente Mimmo Saglimbeni, ha provveduto a nominare Direttore Generale Enzo Filoramo che si occuperà della gestione amministrativa e dell’organizzazione del management e il Direttore Tecnico Angelo Campagna responsabile del settore tecnico dalla prima squadra al settore giovanile.

Nella sua gestione, Angelo Campagna sarà supportato da un consulente esterno esperto di calcio professionistico nella persona di Valerio Petruzzi, 37 anni di Napoli. Sarà l’esperto di calcio-market ed insieme al settore tecnico societario costruirà il progetto di sviluppo per i prossimi anni dalla prima squadra passando per i settori giovanili per concludere con la scuola calcio.

Al riguardo la Jonica ha iniziato un percorso di collaborazione con il Parma Calcio, lo scorso 20 Maggio ci è stato un primo incontro tra i dirigenti della Jonica ed i responsabili del sodalizio parmense nelle persone di Sergio Alagna (Responsabile Scouting Sicilia Parma Calcio), Gianluca Baschieri (Responsabile Parma Accademy) e Angelo Alessandro (Osservatore ufficiale Parma Calcio), in questo primo incontro si è’ discusso di vivai e scuola calcio, come ci ha dichiarato il Presidente Mimmo Saglimbeni “ci siamo confrontati su un potenziale progetto di sviluppo pluriennale. Un momento importante di confronto che ci servirà per programmare al meglio il futuro prossimo.”