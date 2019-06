L'Akron Savoca affida la panchina all'ex portiere della Reggina Giancarlo De Clò.

Giancarlo De Clò è il nuovo allenatore dell’Akron Savoca che milita nel campionato di Seconda Categoria. Un volto nuovo sulla panchina savocese nella prossima stagione sportiva per il 47enne ex portiere della Reggina Calcio, Giarre, Sancataldese, Paternò, Ragusa, Enna e Battipaglia (campionati Interregionali), poi il ritorno a casa con lo Sportinsieme a partire dal 2007-08 per proseguire le maglie del ForzaD’Agrò Scifì, Calcio Sparagonà, S. Alessio, Agostiniana, Limina e Akron Savoca nell’ultimo campionato.

L’annuncio è stato dato attraverso un comunicato da parte della Società “L' A. S. D. Akron Savoca comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra ai signori Giuseppe Mancuso e Giancarlo De Clò. Dalla stagione calcistica 2019/2020 ricopriranno rispettivamente i ruoli di Responsabile dell'Area Tecnica e di Allenatore. La Dirigenza savocese augura al nuovo Staff un grande in bocca al lupo per l'incarico assunto”.

Giancarlo De Clò sarà l’allenatore della prima squadra nelle ultime tre stagioni ha visto l’alessese Peppe Mangiò sulla panchina con la breve parentesi nell’ultimo campionato di Carmelo Rigano, mentre Peppe Mancuso ricoprirà il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica.

Nel suo palmares da giocatore Giancarlo De Clò vanta una Finale Play-Off 2015-16 (Limina), 1 Campionato di 2^ Categoria 2014-15 (S. Alessio), 1 Campionato di 1^ Categoria 2009-10 (Sportinsieme). Nel 1991-92 disputa la finale scudetto Primavera con la maglia della Reggina contro il Torino: la squadra reggina pareggia 0-0 in Piemonte e perde 4-3 al Granillo.

Mentre Peppe Mancuso, per la prima volta nella squadra del suo paese, la scorsa stagione ha portato il Calcio Furci al termine della regular season al 2^ Posto, nella semifinale play-off perde con il Riposto. Nella sua carriera ha allenato le giovanili dello Sportinsieme, poi un ciclo di stagioni sulla panchina del S. Alessio con la vittoria del campionato di Seconda Categoria (2014-15), poi due salvezze in Prima Categoria sempre con i colori della Pol. S. Alessio.