Team Scaletta: Stage per portieri di calcio a 5 ad Alì Terme (7 Luglio) con coach Maurizio Merante

Vuoi fare il portiere di Futsal, vuoi migliorare la tua tecnica, vuoi conoscere le varie tematiche, ovvero il ruolo di portiere di calcio a 5, è un ruolo particolare e specifico, chi ama e pratica, diciamo chi indossa la maglia numero 1 a certi livelli sono i particolari che fanno la differenza. Ecco che entra in gioco una figura importante quella del “Preparatore dei Portieri” per aver la possibilità di approfondire le varie tematiche, una figura con esperienza e professionalità.

Ecco la possibilità attraverso uno stage per Preparatori dei Portieri, Portieri, Mister e semplici amanti del Futsal di tutte le categorie il prossimo 7 Luglio 2019 ad Alì Terme (Messina), organizzato dalla Società del Team Scaletta (Società di Serie C femminile) grazie alla volontà dell’ex portiere scalettese Chiara Tafuri, in collaborazione con il Csi Messina e l’A.I.A.C Messina.

Un'eccezionale opportunità formativa con al timone uno tra i Preparatori dei Portieri più titolati in Italia, uno stage che vedrà la preziosa e professionale presenza del preparatore portieri Maurizio Merante dal curriculum di alto livello guiderà l’intera giornata del corso di preparazione specifica dei portieri nel futsal.

Un programma che prevede con inizio alle ore 9.30 con la parte teorica “analisi situazione d gioco, tecniche di allenamento del portiere di Futsal”, nel pomeriggio la parte pratica “con esercitazioni pratiche”, alla fine dello stage attestazione di partecipazione.

Il clinic operativo è previsto per Domenica 7 Luglio 2019 presso il polifunzionale di Alì Terme con una quota di partecipazione di 25,00 euro, ultimo termine utile per potersi iscrivere Domenica 30 Giugno 2019. I referenti Chiara Tafuri (3486619577), Andrea Argento (3485441334) e B. Smedile (3462886289).

“È un privilegio per noi del Team poter ospitare mister Merante e poter "approfittare" oltre che delle sue riconosciute competenze tecniche, anche del suo grande valore umano – ci ha dichiarato Chiara Tafuri – mister Merante, neo vincitore del titolo Nazionale del torneo delle Regioni con la squadra del suo Piemonte, verrà qui in Sicilia appositamente per tenere lo stage organizzato dagli amici del Team Scaletta. L'auspicio più grande è che la Sicilia, Messina e la Riviera Jonica possa ripagarlo per la sua immensa disponibilità ”.

Chi è Maurizio Merante? Un piemontese di Torino classe ’69, ex portiere di calcio a 11 e 5 ha conseguito il patentino di allenatore di calcio a 5 partecipando al corso tenuto dal tecnico della Nazionale azzurra mister Menichelli. La sua prima panchina lo Smilte C5 che in quattro stagioni passa dalla categoria amatoriale alla promozione in C2. In veste di preparatore di portieri inizia la collaborazione prima con il Pinerolo poi con il Falchera.

La sua ascesa professionale si arricchisce dal 2009 al 2011 nella figura di preparatore dei portieri con la Rappresentativa Maschile calcio a 5 del Piemonte e Valle d´Aosta, è stato inoltre allenatore nel 2011 della Rappresentativa calcio a 5 Femminile.

Dalla stagione 2010-2011 e 2011-2012 preparatore dei portieri del Rosta Torino Cesana 1975 (militante nel Campionato Nazionale di Serie B). Sempre nella stagione 2011-2012 guida l’Under 21 del Rosta Torino Cesana serie B.

Nella stagione 2012-2013 allenatore della Rappresentativa Regionale calcio a 5 femminile Piemonte Valle D´Aosta svoltasi in Basilicata. Sempre nella stagione 2012-2013 il 4 stage portiere calcio a 5 a Rosta con la grande partecipazione di David Calabria docente di primo livello a Coverciano.

Nella stagione 2013-2014 con la Rappresentativa Piemonte Valle d´Aosta calcio a 5 al Torneo delle Regioni categoria Juniores svoltasi in Sardegna. Il 9 giugno 2013 a effettuato il primo Clinic portieri calcio a 5 organizzatrice dell´evento Societa´ Time Warp insieme al grande amico David Calabria, il Clinic si e svolto a Cavallermaggiore.

Nella stagione 2014-2015 preparatore dei portieri del Castellamonte calcio a 5 Serie B e di tutte le rappresentative Juniores/Futsal Femminile/Allievi Giovanissimi al Torneo delle Regioni a Ligliano Sabbiadoro e a Vasto in Abruzzo. Nel corso della stagione a effettuato il secondo Clinic per preparatori e portieri calcio a 5 organizzatrice dell´evento la società Don Bosco Caselle, il primo corso interno con la società Real Frascati di tre sedute una teorica e due pratiche, sul campo sono stati spiegati temi sulla preparazione di una intera stagione del portiere calcio a 5 e per i mister spiegazione in campo su l´uscita dal pressing e possesso palla e schemi vari su situazione di inferiorità numerica più esercitazioni varie.

Dal 1-15 Giugno è stato in Calabria con il primo clinic di aggiornamento per preparatori e portieri calcio a 5 con la Società Locri calcio a 5 serie A. Nel clinic e stato inserito una parte sulle situazioni palle inattive e inferiorita numerica su come deve comportarsi il portiere.

Il 21 Giugno 2015 fa tappa in Sicilia con il Primo Corso Futsal per preparatori e portieri calcio a 5 a Ramacca organizzatrice evento la società Ramacchese calcio a 5 con oltre 60 partecipanti con grandi ospiti come mister Chillemi Rinaldi Samperi.

Nel Giugno 2015 Primo Master per preparatori e portieri in Piemonte organizzatrice evento il Torino Futsal Femminile Serie A.

Nella stagione 2016 il 2 Master con la Società Torino Futsal Femminile Serie A. Ancora in Sicilia nel Luglio 2016 con il primo corso Futsal per preparatori e portieri calcio a 5 Società organizzatrice Asd Siac Messina.

Nella stagione 2018- 2019 Preparatore di tutte le rappresentative Allievi/Giovanissimi/Juniores/Femminile del Piemonte Valle D Aosta, con la Rappresentativa Femminile del Piemonte si è laureato “Campione d’Italia”.