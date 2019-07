Un nuovo logo per il debutto in Promozione per la Valdinisi tra riconferme (Ciccio Basile e Sara Manoti), nuovi incarichi (M. Maccarrone) e new-entry.

Ai nastri di partenza del prossimo campionato di Promozione 2019-20 ci sarà per la prima volta una squadra del comprensorio della Valle del Nisi, mai nella storia calcistica un club di Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Ali Terme e Alì ha preso parte ad un torneo di livello regionale.

A debuttare per la prima volta sarà la Valdinisi Calcio, la compagine biancorossa nata dalla volontà di un gruppo di sportivi di due Società vicine con una storica rivalità sportiva (Nizza di Sicilia e Ali Terme), era l’estate del 2015 si dà vita alla fusione tra Mediterranea Nizza e Alì Terme con la partecipazione al campionato di 2^ Categoria che porta subito la promozione in Prima Categoria, tre anni di permanenza, poi il cammino vincente fatto da numeri record nella stagione appena conclusa che ha portato la compagine del Presidente Ciccio Basile al traguardo storico della “Promozione”.

In vista del debutto, la Valdinisi in queste settimane ha pianificato il tutto per affrontare nei modi migliori il nuovo campionato, a partire dal 1 Luglio (data ufficiale che da inizio alla nuova stagione) arrivano le prime novità (un nuovo logo), new-entry (Daniele Tusano), nuovi incarichi (Mirko Maccarrone), ovviamente anche le riconferme.

Partiamo dai vertici societari con la riconferma per il secondo anno consecutivo del Presidente Ciccio Basile con al suo fianco, nel ruolo di Vice, Sara Manoti. Il tutto, dunque, nel segno della continuità.

Sul piano novità, sempre suo fronte dirigenziale l’entrata del roccalumerese Daniele Tusano che va ad arricchire ulteriormente il progetto della Valdinisi basato su organizzazione efficiente senza trascurare l’immagine. Proprio sul piano immagine, arriva con il debutto in Promozione, il nuovo logo della Società che guarda al futuro.

Un logo originale che racchiude tre lettere cardine simboleggianti la Valle del Nisi che, in un gioco di intersezioni, lasciano la scena alla nostra V, la V della Valdinisi! Un simbolo che non racchiude solo una squadra di calcio, non una semplice società, ma un vero e proprio modo di essere, un’identità unica e inimitabile.

Cambia il ruolo del giovane Mirko Maccarrone “ in questi anni ha sempre messo anima e corpo al servizio dei colori biancorossi – si legge nella nota della Società - ricoprirà il ruolo di Responsabile della logistica. A lui sarà affidato il compito di dirigere la macchina organizzativa per tutto quello che concerne la gestione operativa in occasione delle gare ufficiali”.

Di Mimmo Muscolino