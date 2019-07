B1F - Una giovane palleggiatrice all'Amando Volley, l'umbra Nicole Burattini.

” Sono molto entusiasta di iniziare questa nuova avventura e molto felice di tornare nella mia amata Sicilia e anche in quel di Santa Teresa di Riva. Non vedo l’ora di lavorare con il mister Jimenez, di conoscere le mie nuove compagne e tutti i dirigenti della società, che ringrazio per avermi dato fiducia, e di essere accolta dai tifosi con quel calore che solo i siciliani riescono a trasmettere. Ci vediamo presto al Palabucalo”.

Queste le prime dichiarazioni della giovanissima 22enne umbra Nicole Buttarini che approda alla corte di Antonio Jimenez, si tratta del secondo acquisto per i colori bianco-azzurri dopo quello del libero Doroty Rinaldi.

La carriera: Nicole muove i primi passi sotto rete nel Clitunno Volley, e dopo la trafila delle giovanili, esordisce a 16 anni in serie D prima di passare nella stagione agonistica 2015-2016 nella Pallavolo Marsciano in serie C. L’anno successivo nel Cuore Reggio Calabria in B2, quindi nel 2017-18 nel Volley Modica i B2 con promozione in serie B1. Infine la passata stagione, arriva a Gennaio al Santa Teresa Volley in Serie B1.

Scheda Atleta: Nicole Buttarini.

Nata il 6 Giugno 1997

Città: Campello sul Clitunno (Perugia)

Ruolo: Palleggiatrice.

Palmares

1 Campionato di Serie B2 2017-18 (Volley Modica).

Carriera

2019-20 Amando Volley S. Teresa Serie B1

Gen. 19 Santa Teresa Volley Serie B/1

2018-19 Ambra Cavallini Pontera Serie B/2

2017-18 Pro Volley Modica Serie B/2

2016-17 Cuore Reggio Calabria Serie B/2

2015-16 Ecomet Marsciano Serie C

2014-15 Clitunno Volley Serie D

Settore Giovanile Clitunno Volley.