Il Real Antillo cala un poker d'acquisti di lusso: Agatino Pistone, Andrea Leo, Peppe Ciatto e Antonino Giuffrida.

Il Real Antillo nuova realta sportiva antillese vuole essere protagonista nel prossimo campionato di Terza Categoria, punta decisamente al salto di Categoria.

La Società del Presidente Claudio Bongiorno in ottica prossima stagione dopo una pausa di riflessione, ha rotto gli indugi, nel giro di qualche settimana ha programmato il nuovo torneo da affrontare con l’unico obiettivo la “vittoria”, lo fa con l’annuncio dei primi acquisti targati 2019-10: un difensore, due centrocampisti e un attaccante, ovvero un perno difensivo di categoria superiore Peppe Ciatto, di un jolly con una carriera alle spalle di campionati superiori con diversi campionati vinti, può giocare sia in difesa che a centrocampo, il furcese Agatino Pistone.

Sempre nella mediana di centrocampo un altro giocatore di spessore che ha deciso di sposare il nuovo progetto antillese dopo aver dato il tutto nelle ultime stagioni in quel di Furci, ovvero Antonino Giuffrida. Ultimo tassello di questo poker d’acquisti, per lui si tratta di una riconferma dopo l’ottima stagione della passata stagione, come tra l’altro Peppe Ciatto arrivato a Dicembre all"Antillese, un giocatore dal piede caldo Andrea Leo.

Antonino Giuffrida, Andrea Leo, Peppe Ciatto e Agatino Pistone hanno firmato nella giornata di ieri il loro impegno di indossare i colori giallo-blù per la prossima stagione, accettando con grande entusiasta di far parte del progetto ambizioso del patron Claudio Bongiorno che sembra davvero scatenato: infatti il mercato di potenziamento dei giallo-blù è in continua evoluzione, nei prossimi giorni saranno annunciati altri colpi, alcuni davvero eccezionali di categoria superiore, su tutti la ciliegina in arrivo riguarderebbe il reparto offensivo, un bomber di razza con campionati in Promozione e Prima Categoria.

Il Presidente Claudio Bongiorno sta lavorando su più fronti, oltre al potenziamento della squadra, a giorni dovrebbe annunciare anche il nuovo allenatore (una soluzione interna alla squadra Gianpiero Lo Giudice coadiuvato dal liminese Carmelo Puglia).

Chi sono i nuovi acquisti della Pol. Antillese targata 2019-10 ai nastri di partenza del prossimo campionato di Terza Categoria (ndr chissà magari di Seconda Categoria con domanda di ripescaggio):

Agatino Pistone: Inizia la sua carriera da giocatore facendo la trafila delle varie categorie giovanili con la maglia della Mediterranea Calcio del Presidente Orlando Leo, Giardini, Atletico Furci di Pippo Settimo. Un percorso calcistico che lo porta all’età di 15 anni alla corte di Albino Saglimbeni in Prima Categoria, una tappa fondamentale per la maturazione calcistica di Agatino Pistone. Nel Dicembre 2009 lascia il Limina per approdare nella squadra del suo paese l’Asd Furci con in panchina mister Ciccio Carpillo contribuendo al salto di categoria in Prima Categoria. Poi l’esperienza a Letojanni con la Robur, per fare ritorno ancora una volta nella squadra del suo paese, questa volta con la Nuova Indipendente in Terza Categoria, due stagioni da protagonisti. Breve parentesi con il Calcio Sparagonà nell’estate 2013. Poi si aprono le porte della Polisportiva S. Alessio dove nella stagione 2014-15 vince il campionato di Seconda Categoria. Ritorna a vestire la maglia giallorossa del suo paese il Calcio Furci (due stagioni), la scorsa stagione in Prima Categoria con il S. Alessio.

Giuseppe Ciatto: Difensore, classe ’89 cresciuto nel settore giovanile del Limina del Presidente Albino Saglimbeni con apparizioni anche nella prima squadra in promozione, poi l’esperienza di Nizza, per indossare disputando sempre campionati di alto spessore le maglie dell’Akron Savoca (2015-16), poi due anni a Limina. Inizia la stagione 2018-19 a S. Alessio per trasferirsi a Dicembre 2018 all’Antillese dove disputa la finale play-off.

Andrea Leo: Un giocatore dalle forti potenzialità tecniche cresciuto nella Jonica fino a debuttare in prima squadra nella stagione 2014-15 nel campionato di Promozione. Poi due anni fantastici a Limina (2015-17). Nell’estate 2017 si trasferisce all’Antillese in Seconda Categoria (dove vince la finale play-off). Rimane anche la stagione successiva nelle file giallo-blù in Terza Categoria.

Antonino Giuffrida: Un centrocampista tecnico dalla buon visuale di gioco che ha legato la sua carriera nelle ultime stagioni con la maglia giallorossa del Calcio Furci tra Terza e Seconda Categoria.