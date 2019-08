Il 6 Settembre presentazione della Pallavolo Roomy con l'accordo di collaborazione con la Lube Volley Civitanova.

Fervono ormai i preparativi per la presentazione della nuova stagione nella Pallavolo Roomy Catania. Il 6 settembre, al Cortile Platamone di Catania, saranno presentati i progetti del sodalizio etneo che nella scorsa stagione ha conquistato cinque titoli regionali, l’accesso al 4 finali nazionali (l’Under 13 6x6 non assegna lo scudetto), agguantando nell’Under 13 3x3 maschile la medaglia d’argento a 18 anni di distanza dal bronzo conquistato con l’allora gruppo 1986 dalla Roomy.

Saranno tanti i momenti da vivere in una serata speciale, fortemente voluta dalla società del direttore tecnico Giovanni Barbagallo, dopo il successo consolidato dello scorso anno. Momenti che vedranno sul palco prestigioso del Palazzo della Cultura di Catania anche i vincitori del premio Antonio Barbagallo, l’Oscar del volley siciliano che saranno consegnato a giovani, dirigenti e società che hanno ottenuti risultati importanti nella scorsa stagione.

ROOMY-LUBE, ACCORDO DI COLLABORAZIONE. L’accordo di collaborazione tra la Pallavolo Roomy Catania e la Lube Volley Civitanova costituisce la sintesi dei sacrifici e degli sforzi compiuti questi anni. Un salto di qualità importante che vedrà la società marchigiana, campione d’Italia e d’Europ in carica nonché vincitore dell’ultimo scudetto nella Junior League, sostenere l’attività della scuola di pallavolo Roomy con l’obiettivo di lanciare nel volley che conta i migliori giovani talenti siciliani.

I dettagli dell’accordo già operativo da diverse settimane saranno illustrati nel corso del galà. I primi talenti scuola Roomy che si trasferiranno nelle Marche saranno Marco Di Franco e Simone Nicosia.

Marco Di Franco (2002), dopo la bella vetrina a Motta di Livenza (in Serie B) agli ordini del tecnico Renato Barbon andrà a giocare nell’Under 18 della Lube Volley.

Emanuele Nicosia (2006), vice campione d’Italia proprio con la Roomy di Barbagallo la passata stagione nella categoria U13M (3x3), giocherà invece, nell’Under 14.

Nell’ambito della collaborazione, a riprova del sostegno tecnico della la Lube Volley, tutte le squadre Roomy dall’Under12 all’Under18 del settore maschile saranno vestite uguali (materiale tecnico Joma) con i loghi Lube a campeggiare sulle maglie dei giovani talenti Roomy.

Il direttore tecnico Giovanni Barbagallo non nasconde l’emozione per quello che definisce: “Un accordo storico per la nostra società sportiva, che potrà fregiarsi di collaborare con il top in Italia la Lube Volley”.

Barbagallo continua nella sua analisi: “Ringrazio pubblicamente un dirigente illuminato come Albino Massaccesi che ha visto nel nostro lavoro del buono e ci ha affidato il compito di provare ad essere un bacino di potenziali talenti per il settore giovanile della Lube, che ogni anno partecipa alle finali nazionali con l’obbiettivo dichiarato della crescita di potenziali giocatori da inserire in prima squadra”.

“Emanuele Nicosia e Marco Di Franco – conclude - sono due talenti purissimi con delle doti fisiche che li hanno resi da subito interessanti e sono davvero felice di avergli dato un opportunità di crescita di questo tipo. Il lavoro svolto da me e dal mio straordinario staff di tecnici viene ripagato dalla fiducia di una grandissima società quindi bravi a tutti loro, spero si possa continuare a crescere”.