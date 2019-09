Cestistica Torrenovese: Massimiliano Fiasconaro è il nuovo Responsabile del Settore Giovanile

Si arricchisce di un pezzo pregiato la famiglia della Cestistica Torrenovese, che aggiunge nel proprio staff tecnico coach Massimiliano Fiasconaro come nuovo Responsabile del Settore Giovanile. “Fiasco” si occuperà dunque di coordinare tutte le selezioni giovanili e minibasket delle Aquile, comprese le annesse formazioni satellite della Sporting S.Agata.

La carriera: Fiasconaro inizia la sua carriera a Sant’Agata Di Militello, dove è Head Coach per quattro anni vincendo due campionati, raggiungendo una finale playoff in C2, e partecipando ai playoff di Serie C1. Subito dopo si trasferisce a Cefalù, dopo rimane per sette stagioni, tre come assistente allenatore in Serie B2 come vice di Sabatino con promozione in B1 e in Serie B1 come vice di Ponticello raggiungendo la finale playoff, e infine come vice di coach Riccardo Cantone.

Successivamente prende in mano le redini della squadra come capo allenatore per 4 anni vincendo un campionato di Promozione e uno di Serie C2 e raggiungendo la salvezza ai playout in C1, dove ha affrontato nella prima serie di spareggi l’Amatori Basket Messina che sarebbe poi stata la sua nuova squadra, con la quale raggiunge la salvezza nel drammatico spareggio, in gara-3 dei play out, del “Palafamurro” di Rosarno. Arriva poi l’esperienza da assistant coach a Patti con coach Pippo Sidoti ed il “nostro” Franco Pichilli, poi il ritorno a Cefalù per due stagioni, un anno e mezzo al Minibasket Milazzo e due stagioni con la Sporting S.Agata con in mezzo 18 mesi alla Cestistica Torrenovese come Head Coach tra gennaio 2015 e giugno 2016.

Orgoglioso per il nuovo ruolo e per un “dolce” ritorno alle origini, commenta così coach Fiasconaro: «Ogni nuovo incarico è una grande emozione. Ho avuto l’onore di allenare Torrenova per qualche mese e ritrovare tutte le persone che ho lasciato, ritrovando tutti dopo essersi affermati come una delle squadre più importanti della Sicilia, è emozionante. Sono molto contento del ruolo che mi è stato assegnato. Darò il 100% e spero che la mia esperienza possa essere d’aiuto ai singoli allenatori che alleneranno i vari gruppi giovanili. Mi auguro di raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati con la società: vogliamo far crescere e maturare i nostri ragazzi facendoli diventare uomini prima che giocatori».

Queste le parole del Dirigente Responsabile e Coordinatore del Settore Giovanile, coach Luigi Lavecchia: «Parteciperemo ad almeno tre campionati giovanili e dopo aver esaminato diversi profili, a cui vogliamo rivolgere un ringraziamento enorme per la loro disponibilità, abbiamo scelto coach Fiasconaro volendo continuare la collaborazione giovanile con la Sporting S.Agata che diventerà una nostra società satellite. Ci è sembrato dunque normale affidare a Massimiliano, che conosco da tanti anni. Diamo il benvenuto a coach Fiasconaro e ci auguriamo che questo diventi un punto di partenza per un proficuo lavoro nei settori giovanili delle due società».