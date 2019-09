Lo Sporting Taormina dal possibile vantaggio alla sonora sconfitta (5-1) con l'Aci S. Antonio.

Dal possibile vantaggio alla mezz’ora lo Sporting Taormina va sotto dopo sette minuti per poi crollare nella ripresa portando a casa un pesante passivo (5-1) non certo preventivabile alla vigilia.

Dicevamo l’episodio chiave dell’intero incontro si è avuto al 30’ quando il direttore di gara assegna un calcio di rigore in favore dello Sporting Taormina per fallo commesso in area da Nicolosi ai danni di Palazzolo. Dal dischetto Charlie Famà si fa respingere la trasformazione dal portiere Gulisano.

Dopo sette minuti arriva la beffa: Al 37’ l’Aci S. Antonio sblocca il risultato sugli sviluppi di un calcio di punizione con la sfera che arriva in area a Giuffrida che conclude con un tiro rasoterra che trova la scivolata di Borzì. Il gol manda in tilt lo Sporting Taormina, un minuto dopo è il palo su tiro di Danilo Gulisano a salvare la porta di D’Antone che si deve inchinare al 45’ sull’azione iniziata da A. De Carlo assist per lo stesso D. Gulisano la cui conclusione di destro non perdona il portiere taorminese. Si va all’intervallo con il vantaggio dell’Aci S. Antonio per 2-0.

Nella ripresa si aspettava la reazione dei taorminesi, ma vengono freddati dal secondo gol personale di Borzì servito ottimamente da Giuffrida. Lo Sporting non c’è, al 75’ arriva il poker di Musumeci a cui fa eco la cinquina all’83 di Passanidi. A cinque minuti dalla fine Lupo viene spinto in area da Laudani con il direttore di gara che indica il dischetto di rigore trasformato da Palazzolo per il definitivo 5-1.

Aci S. Antonio 5 Sporting Taormina 1

Marcatori: 37’ e 55’ Borzì, 45’ D. Gulisano, 74’ Musumeci, 83’ Panassidi, 85’ Palazzolo su rigore.

Aci Sant'Antonio: A. Gulisano, E. De Carlo (46’ Sardo), Nicolosi, Orofino (78’ Blangiforti), Laudani, Russo, Santangelo, A. De Carlo (57’ Marzà ), D. Gulisano (68’Musumeci), Giuffrida (68’Panassidi), Borzì. All.: Torrisi.

Taormina: D’Antone, Vasta, Garrasi, Villani, Bruno, D'Arrigo, Palazzolo, Mannino, Famà (57’Lupo), Castorina (72’ Caltabiano), Zagami ( 54’Puglia). All.: La Mela.

Arbitro: Marco La Paglia di Enna. Assistenti: Salvatore Sitra e Calogero Lupo di Agrigento.