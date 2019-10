Il Tiro a Volo Castanea fa incetta di medaglie al Mondiale "Elica" di Roma.

Più di 300 i partecipanti alla manifestazione iridata, organizzata dal TAV Lazio, provenienti da: Argentina, Arabia Saudita, Australia, Brasile, Egitto, Francia, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Malta, Portogallo, Russia e Stati Uniti. Sul gradino più alto del podio: Giovanni Crisafi, Antonio Passalacqua, Mino Passalacqua, Sergio Passalacqua, Simone Galletta, Antonio Badalà, Giantonio Ilacqua ed Emanuela Barillà.

Bilancio “luccicante” per il Tiro a Volo Castanea al Campionato del Mondo di Elica, che si è svolto a Roma, dove i tiratori messinesi hanno conquistato risultati di prestigio che rimarranno scolpiti nella storia del club dello Stretto.

Più di 300 i partecipanti alla manifestazione iridata, organizzata dal TAV Lazio, provenienti da: Argentina, Arabia Saudita, Australia, Brasile, Egitto, Francia, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Malta, Portogallo, Russia e Stati Uniti. Gli azzurri sono stati assoluti protagonisti, facendo incetta di titoli. Il club peloritano è salito sul gradino più alto del podio a squadre con: il trio composto da Giovanni Crisafi, Antonio Passalacqua e Mino Passalacqua, che nella categoria “Men” ha battuto, al termine dell’appassionante finale del “match delle Nazioni”, i rivali statunitensi per 55 a 54, Emanuela Barillà, oro con le “Ladies”, Giantonio Ilacqua, impostosi tra gli Junior con i compagni Alessandro De Mattia e Lorenzo Tosi, Simone Galletta ed il catanese Antonio Badalà, che hanno sbaragliato la concorrenza, invece, nel team “Veterani”. A livello individuale, medaglie di bronzo per Badalà (Master) e Galletta (Veterani).

Il TAV Castanea ha dominato, inoltre, la classifica di Coppa del Mondo, stilata sui punteggi di tre prove internazionali (Mondiale, Europeo ed un Grand Prix a scelta). Antonio Passalacqua ha alzato l’ambita Coppa, secondo Sergio Passalacqua e terzo Mino Passalacqua. Trionfo pure per Barillà (Ladies), Galletta (Veterani) e Badalà (Master). Successi che confermano l’altissimo livello raggiunto dagli atleti del TAV Castanea e la loro passione per una disciplina antica e nobile come l’Elica. Grande la soddisfazione espressa dal Commissario Tecnico dell’Italia Giuseppe Rodenghi. “Sono contento per ciò che abbiamo ottenuto – ha dichiarato il C.T. - ci siamo preparati per questo Mondiale al meglio e torniamo a casa oltremodo soddisfatti”.