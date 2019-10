Resa nota la 1^ Giornata del Campionato di Terza Categoria Messina: si parte il 10 Novembre 2019.

Slitta di una settimana l’inizio del campionato di Terza Categoria del Comitato di Messina stagione sportiva 209-20. Quindi fischio d’inizio Domenica 10 Novembre con la disputa della Prima Giornata di campionato che taglierà il traguardo nell’Aprile 2020.

Venti le compagini suddivise in due Gironi che cercheranno di tagliare il pass del salto di categoria, in tutto saranno quattro le promozioni, le vincitrici dei due Gironi e le vincenti delle due finali play-off. Come nel passato è valida la regola dei +10 punti.

Dicevamo 20 le compagini divise in due Gironi, ciascuno di dieci formazioni, nel Girone A ( Arci Grazia, Calcio Rometta Marea, Calcio Spadaforese, Città di Villafranca, Folgore, Malfa, Stromboli, Torregrotta 1973, Valle del Mela e Virtus Rometta), nel Girone B (Agrillea, Amatori Kaggi, Città di Francavilla, Nuova Tauro, Pompei, Real Antillo, Real Rocchenere, S. Domenica Vittoria, San Paolo e Sc Sicilia).

Giocheranno di Sabato:

GIRONE A: Calcio Spadaforese, Città di Villafranca e Valle del Mela (Orario ufficiale).

GIRONE B: Amatori Kaggi e S. Domenica Vittoria (Orario Uffuciale), Nuova Tauro (15.30)

Giocheranno di Domenica – le gare esterne del Malfa e Stromboli Domenica alle ore 12.30.

GIRONE A: Folgore, Torregrotta e Virtus Rometta (Orario Ufficiale), Malfa (10.00) Calcio Rometta Marea (11.00), Stromboli (11.30), Arci Grazia (15.00).

GIRONE B: Real Antillo, Real Rocchenere (Orario Ufficiale), San Paolo, Pompei (10.30), Città di Francavilla ( 14.30), Agrillea (15.00), SC Sicilia (16.30).

In attesa di conoscere il calendario completa, il Comitato di Messina ha reso noto la prima giornata di campionato 10 Novembre 2019.

GIRONE A

Virtus Rometta – Calcio Spadaforese

Arci Grazia – Stromboli

Valle del Mela – Torregrotta

Folgore – Malfa

Calcio Rometta Marea – Città di Villafranca.



GIRONE B

Amatori Kaggi – Real Antillo

Sc Sicilia – Pompei

Nuova Tauro – S. Domenica Vittoria

Città di Francavilla – Agrillea

Real Rocchenere – San Paolo.