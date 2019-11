Coppa Sicilia: Primo round al S. Alessio con il duo Augliera-Maimone supera 2-1 l'Aci Bonaccorsi.

Va al S. Alessio la gara di andata del secondo turno di Coppa Sicilia stagione sportiva 2019-2 supera sul terreno amico la compagine catanese dell’Aci Bonaccorsi. Risultato di 2-1 per i ragazzi di mister Peppe Mangiò che riesce vincere nei minuti finale di una gara equilibrata nella prima frazione, poi sbloccata nella ripresa grazie ad una rete spettacolare con un tiro da fuori del giovane Marco Augliera, un gol imparabile per l’estremo difensore ospite.

Il vantaggio dura pochi minuti, l’Aci Bonaccorsi riacciuffa il pareggio su calcio di rigore trasformato da Musumeci. Gol pesante in ottica qualificazione, il S. Alessio non demorde con i suoi giovani (oggi mister Mangiò ha messo in campo diversi Juniores come Casablanca, Zagami e Lo Schiavo) cerca la vittoria, gli ospiti non stanno certamente a guardare, occasioni da una parte e dall’altra, sembrava ormai fatta per i gialloverdi etnei di portare a casa il pareggio, invece, i colori orange della formazione del Presidente Giovanni Rovito, ha nel suo arco la freccia vincente, in quella di un altro giovane del sodalizio alessese, Thomas Maimone che quasi allo scadere fa partire un bolide dal limite dell’area che supera l’estremo difensore ospite per il nuova vantaggio alessese.

La reazione ospite non arriva per il triplice fischio finale che dà al S. Alessio la vittoria (2-1) sull’Aci Bonaccorsi, lasciando inalterata le chances qualificazioni per entrambe le squadre, adesso appuntamento a Mercoledi 4 Dicembre alle ore 14.30 dove si deciderà il passaggio del turno.