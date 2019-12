Real Rocchenere a valanga, il Città di Francavilla espugna Antillo. Vittoria esterna dell'Agrillea.

La quarta giornata del campionato di Terza Categoria di Messina – Girone B – ha decretato la scissione in testa alla classifica, lascia il primato il Real Antillo che cede sul terreno amico nello scontro diretto con il Città di Francavilla che s’impone con un secco 3-0. Real Antillo che cede il passo è viene raggiunto in seconda posizione (9 punti) dalla SC Sicilia che rifila un secco poker in trasferta sul campo del San Paolo.

In testa alla classifica, oltre al Città Francavilla si conferma il Real Rocchenere una vera macchina da gol, rifila ben otto reti alla compagine peloritana del Pompei che si arrende sul terreno amico. Rischia la sconfitta la Nuova Tauro che va sotto di due reti, poi riacciuffa il pareggio (2-2) sul campo di un combattivo Amatori Kaggi. Arriva la prima vittoria esterna, la seconda consecutiva per l’Agrillea di mister Spadaro che vince (2-1) sul campo del S. Domenica Vittoria.

Gli occhi degli sportivi ed appassionati del campionato di Terza Categoria erano senz’altro rivolti in quel di Antillo, nella gara di cartella della quarta giornata tra il Real Antillo e il Città di Francavilla entrambi al comando con nove punti. Alla fine ad esultare sono stati gli ospiti che espugnano il Comunale antillese con un secco 3-0.

E’ la squadra alcantarina che parte subito forte portandosi in vantaggio con il colpo di testa vincente di Giovanni Tosto su perfetto traversone di Alexandru. Il raddoppio poteva arrivare subito dopo, ma dal dischetto spreca lo stesso Tosto.

Una partenza che ha messo in difficoltà la squadra antillese che passato il momento si riorganizzano ed imprimono il loro gioco, ma non riescono a finalizzare la gran mole di gioco.

Al rientro in campo è il Real Antillo a dettare il ritmo di gioco con gli ospiti che riesco ad arginare le sfuriate locali, pronti a ripartire come è successo nell’occasione del raddoppio: il pressing di Tosto porta a rubare palla agli avversari è s’invola verso la porta avversaria, appena in area viene messo giù con l’arbitro che indica il dischetto di rigore: dal dischetto Alexandru non sbaglia. Il 3-0 lo firma Giuseppe Vaccaro lanciato in profondità con un perfetto pallonetto beffa il portiere locale. Nel finale calcio di rigore per il Real che viene neutralizzato da Polito.

Real Rocchenere a valanga: Nessuna difficoltà per la compagine di mister Giancarlo Miuccio che vince facile sul campo del fanalino di coda del Pompei che si deve arrendere ad un scatenato Omar Omettere che cala sul terreno di gioco un secco poker, le fa eco con una tripletta Simone Carnabuci, gloria anche per Biodun. Tre punti che confermano il team del Real Rocchenere in testa alla classifica oltre ad avere la miglior difesa (1 gol subito) e il miglior attacco (19), ma non solo anche il miglior capocannoniere del torneo Simone Carnabuci.

Vittoria esterna della Sc Sicilia che passa sul campo del San Paolo alla ricerca della prima vittoria, ma si aggiudica il derby cittadino con un secco 4-0 la compagine di mister Alessi che esulta con le reti di Billè, Galasso, Mirko Alessi e Vesto.

Sotto di due reti la rimonta della Nuova Tauro: I taorminesi di mister Scimone erano chiamati al pronto riscatto dopo la sconfitta casalinga della settimana scorsa, in quel di Gaggi, anzi sul terreno del Comunale A. Picchi di Graniti contro l’Amatori ha rischiato di tornare a casa a mani vuote. E’ la compagine di casa a sbloccare il risultato con Di Grazia. Ad inizio ripresa arriva il raddoppio di Filippelli. La Nuova Tauro si scuote accorciano le distanze con Puglisi, poi una punizione dal limite di Curcuruto riacciuffano una gara che sembrava, ormai persa.

Vittoria esterna per la compagine dell’Agrillea che passa (2-1) sul campo del Santa Domenica Vittoria. Per i ragazzi di mister Santino Spadaro si tratta del primo successo in trasferta.