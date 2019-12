Messina Kick Boxing: atleti messinesi del team Saladino sugli scudi

Meritati applausi per l’evento di kick boxing WKF/AICS, che si è svolto nella palestra “Total Fitness” di via Ugo Bassi. La manifestazione è stata ben organizzata dal maestro Francesco Saladino in collaborazione con l’AICS Messina.

Sul ring della Riv (Real Italian Wrestling), si sono susseguiti 30 appassionanti match di diverse discipline, tra le quali kick boxing, k1, semi contact e vari stili di karate (unico regolamento), riservati agli atleti emergenti e più talentuosi dell’intera Sicilia.

Sugli scudi i giovani peloritani, che si sono guadagnati gli ambiti “pass” per i campionati siciliani, appartenenti ai team: Pizzuro, Lanza, Saladino, Nizzari e Parisi. Il più folto gruppo di selezionati è stato quello del team Saladino, composto da: Gabriel Bruno, Daniel Dizon, Andrea Venuti, Cristian Gualniera, Giuseppe Dell’Acqua, Ivan Pandolfino, Salvatore Miragliotta e Alan Signore.

“La kermesse è andata oltre le più rosee previsioni della vigilia – ha dichiarato soddisfatto Saladino – i ragazzi messinesi hanno brillato, meritandosi, così, la chiamata per i regionali, ma complessivamente il livello è stato alto.

Ringrazio gli arbitri Francesco Spartà e Raimondo Giuffida, che hanno diretto egregiamente gli incontri, la palestra “Total Fitness”, ed il comitato provinciale dell’Aics, che sostiene sempre le nostre attività. L’attenzione è rivolta adesso ai prossimi appuntamenti in calendario”.