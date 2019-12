Allo scadere il Calatabiano con Rizzo pareggia il gol di Garrasi per il vantaggio dello Sporting Taormina.

Finisce con il risultato che probabilmente nessuno voleva. Un pareggio per 1-1 tra Calatabiano e Taormina tra due compagini che non si sono risparmiate e che rimangono in lotta nella zona tranquilla della classifica. L’undici di Lu Vito costruisce la mini impresa pareggiando quasi allo scadere e dopo aver giocato per quasi tutto il secondo tempo in inferiorità numerica. Dal canto suo, invece, il Taormina allenato da Di Mauro ha il demerito di non aver chiuso la gara con il raddoppio.

CITTA’ DI CALATABIANO 1 SPORTING TAORMINA 1

Marcatori: 3’ st Garrasi, 44’ st Rizzo

Città di Calatabiano: Vecchio, Loria, J. Santitto, Mannino, Fatty, Patanè, Riccina(36’ st Trazzera), Isgrò(36’ st Cavallaro), Pafumi(12’ st Rizzo), Cantarella(43’ st Lo Iacono), Musumeci(1’ st Tomasello). A disposizione: Sofia, Trimarchi, Zappalà, Cannata. All. Lu Vito

Sporting Taormina: Di Benedetto, Caltabiano, Marino, Puglia, D’Arrigo, Bonanno, Emanuele, Mannino, Famà, Ardizzone, Garrasi. A disposizione: Papale, Torrisi, Biondo. All. Di Mauro

Arbitro: Lazzara di Barcellona Pozzo di Gotto; Assistenti: Maio di Barcellona Pozzo di Gotto e Donzello di Siracusa

Note: espulso al 7’ st Loria (C) per fallo di reazione

Primo Tempo:La prima frazione di gioco non regala particolari sussulti. Al 20’ corner di Loria dalla sinistra direttamente in porta che si spegne sopra la traversa. Al 37' Charlie Famà spara alto. Due minuti dopo ci prova Puglia mandando a lato di poco. Al 44’ bello scambio tra Famà e Garrasi che s’invola sulla fascia destra, crossa per Ardizzone, intervento in disimpegno di Loria con la sfera che viene indirizzata verso la porta da Famà ma Vecchio è attento e in tuffo neutralizza, poi spazza la difesa.

Secondo Tempo: Nella ripresa gli equilibri si rompono subito. Siamo al 3’: Famà scatta a sinistra e supera il suo marcatore, cross morbido sul secondo palo per Garrasi che di testa incrocia e porta in vantaggio il Taormina.

Episodio chiave al 7’ quando il fallo di reazione di Loria su Marino costa il cartellino rosso al terzino. Calatabiano in dieci. Al 17’ corner battuto da Puglia per Ardizzone che conclude altissimo. Il neo entrato Tomasello se ne va in progressione palla al piede al 22’ ma al momento di finalizzare non inquadra lo specchio della porta difesa da Di Benedetto. Pecca di egoismo Famà al 27’ quando tenta di fare tutto da solo ma a tu per tu con Vecchio calcia male fuori.

Occasione d’oro anche per il Calatabiano al 38’ con Patanè che in diagonale in area trova la respinta del portiere. Al 41’ punizione di Puglia a pescare in mezzo Ardizzone, frustata di testa e pallone che colpisce la traversa e finisce fuori.

Il pareggio dei padroni di casa: Quando ormai sembra tutto finito la formazione locale agguanta un insperato pareggio. Rizzo regala una perla con una bomba sul primo palo da fuori area che fa esplodere i tifosi in tribuna e calare il sipario sul match.

