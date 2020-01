Altro riconoscimento per la Valdinisi il premio "Mnp Awards". Nuovi rinforzi per il 2020.

Come sarà il 2020 per la Valdinisi Calcio del Presidente Ciccio Basile? Sicuramente l’obiettivo è conquistare la salvezza nel suo primo campionato di Promozione stagione 2019-20. Mentre il 2019 è stato, invece, un anno che resterà nella memoria degli sportivi delle due comunità Nizza di Sicilia e Alì Terme. Un anno che ha visto trionfare i colori biancorossi nel campionato di Prima Categoria a suon di record approdando per la prima volta nel campionato di Promozione. Una stagione da incorniciare, tanti i riconoscimenti ricevuti per il traguardo storico raggiunto, ultimo in ordine cronologico il premio “Mnp Awards” “In campo per la solidarietà” giunto alla sua settima edizione organizzato dall'Associazione Messina nel Pallone.

La Società della Valdinisi del Presidente Ciccio Basile ha ricevuto il “Premio Aggregazione” con tale motivazione: “un club in crescita che ha dominato lo scorso campionato di Prima categoria e lotta per la salvezza in Promozione ma, soprattutto, dalla propria fondazione, ha avuto il merito di unire due comuni messinesi come Nizza e Alì Terme sotto un’unica bandiera”.

Qualche settimana prima (16 Dicembre), altro riconoscimento per la Valdinisi per la vittoria del campionato di Prima categoria, “The Best Coach 2019” premio dell’A.I.A.C Messina per mister Giacomo Parisi che ha portato alla vittoria i colori biancorossi.

Il 2019 è stato ricco di soddisfazioni, il 2020 si spera che sia altrettanto, come dicevamo raggiungere la salvezza, per raggiungere tale obiettivo i dirigenti della Valdinisi nel mercato dicembrino hanno messo a segno due colpi di mercato, il difensore Carlo De Mestri si tratta di un ritorno (stagione 17-18), una carriera con squadre come Riposto, Atletico Taormina, Sporting Taormina dove ha vinto il campionato di Prima Categoria, Real Rometta e Fiumedinisi, per fare ritorno con la maglia della Valdinisi in questa seconda parte della stagione.

Altro arrivo per la rosa di mister Giacomo Parisi, il centrocampista Gaetano Romeo bandiera della Mediterranea Nizza negli anni 2006-12, poi il passaggio allo Sportinsieme in Promozione, ancora Nizza, il lavoro lo porta lontano dalla Sicilia, adesso il ritorno a casa, il forte centrocampista dalle indubbie doti tecniche, sarà un’altra pedina fondamentale per il girone di ritorno della Valdinisi.

Il 2020 non porta soltanto i due volti nuovi, De Mestri e Romeo, anche in seno alla dirigenza negli ultimi giorni di Dicembre l’annuncio di un nuovo innesto nella Società della Valdinisi nel ruolo di direttore tecnico, ovvero Antonio Coledi che in passato aveva indossato da giocatore prima quella della Mediterranea Nizza e poi quella della Valdinisi. Nelle ultime stagioni dirigente nel Fiumedinisi dove ha conquistato la promozione in Prima Categoria, dove ha iniziato la stagione per lasciare a Ottobre. Adesso il nuovo incarico con i colori biancorossi.

Non fanno più parte della “famiglia biancorossa” Danilo Munafò (Domenico Savio C5), Giovanni Mento si è trasferito al Casalvecchio Siculo (1^ Categoria), Mattia Trimarchi in Seconda Categoria al Calcio Furci, Marco Parisi e Natale Speranza (Atletico Pagliara), cessioni a titolo temporaneo.

Il 2020 si apre con la prima gara di ritorno che vede impegnata la Valdinisi domenica 5 Gennaio sul campo del Città di Valdinisi, come si suol dire Anno Nuovo, vita nuova, adesso la speranza per i colori biancorossi è quella di invertire il trend non certo esaltante del girone di andata.