Fantastico risultato per l'Atletica Savoca: settimo posto in classifica promozionale in Sicilia per il 2019.

Anche il 2019 ha riservato un'ottima notizia per l'Atletica Savoca che giunge 7a nella Classifica Promozionale tra tutte le società siciliane, circa 80, impegnate nell'attività giovanile.La Classifica dell'Attività Promozionale viene stilata sommando i punteggi realizzati nei Campionati Siciliani dell'anno sia Individuali che di società, riservate alle categorie Ragazzi/e (nati nel 2006-2007) ed alla categoria Cadetti/e (nati/e nel 2004-2005).

In particolare i Campionati Siciliani di riferimento per stilare la Classifica sono i Campionati Siciliani di Società di Corsa Campestre, i Campionati Siciliani di Società di Corsa su Strada, i Campionati Siciliani di Società su Pista, Campionati Siciliani Individuali e di Società di Prove Multiple ed i Campionati Siciliani Individuali pista.

"Siamo felici per il risultato raggiunto - dichiara Manuela Trimarchi Presidente dell'Atletica Savoca - dalle squadre giovanili. Il risultato è importante per i ragazzi, per le famiglie che ci supportano sempre, per i concittadini di Savoca, per il Comune e per tutto il comprensorio della Val d'Agrò".

"E' il completamento di una buona stagione - dichiara Antonello Aliberti Allenatore dell'Atletica Savoca - che ha avuto fasi altalenanti e con numerosi imprevisti, infortuni ed altre situazioni contingenti. Siamo partiti, infatti, molto lentamente ma pian piano i risultati sia individuali che di squadra sono arrivati. La prima medaglia individuale è quella di Michela Leo che ottiene il 3° posto ai Campionati Siciliani Individuali su pista nella specialità Marcia.

Ai Campionati Siciliani Individuali categoria cadetti, arrivano le medaglie di Ilenia Volzone 2a nel lancio del Martello, di Chiara Moschella 2a nel getto del Peso, Stefano Ferlito 3° nella marcia 5 Km e Attilio Triolo 3° nel Salto Triplo. Piacevolissime sorprese sono arrivate dai Campionati Siciliani di Marcia su Strada in cui vince il Titolo Individuale Michelangelo Cucè che insieme con Andrea Sutera giunto 2° nella stessa gara strappano il pass per la Rappresentativa Siciliana di Marcia al Trofeo delle Regioni per il Campionato Italiano di Mar cia.

Poi nella Marcia su strada la categoria Ragazze e Ragazzi Vincono il Titolo di Società.Infine a livello di squadra abbiamo ottenuto il Titolo nella corsa su Strada categoria cadette, il 2° posto nella Corsa su strada categoria Ragazzi e 3° posto nella categoria Ragazze.I risultati del 2019 ci lasciano ben sperare per il prossimo anno in cui punteremo a migliorare e rinforzare le caratteristiche individuali che si sono messe in luce nei ragazzi".



Di seguito i componenti le squadre Ragazzi/e e Cadetti/e che hanno raggiunto la settima posizione nella classifica Promozionale regionale 2019.

CATEGORIA RAGAZZE (nate nel 2006-2007)

RISULTATI INDIVIDUALI

Michela Leo 3° posto Individuale Campionati Siciliani Individuali su pista nella Specialità Marcia 2 Km.

RISULTATI DI SQUADRA

Titolo Siciliano di Società di Marcia su strada ed il 3° posto ai Campionati Siciliani di Società di Corsa su strada:

Famulari Cicala Adriana, Leo Michela, Cristina, Santoro Blu, .

CATEGORIA RAGAZZI (nati nel 2006-2007)

RISULTATI INDIVIDUALI

Michelangelo Cucè si laurea CAMPIONE SICILIANO INDIVIDUALE ai Campionati Siciliani di Società di Marcia su Strada categoria Ragazzi (nati nel 2006-2007). La conquista del Titolo Siciliano Individuale gli ha consentito di far parte della Rappresentativa Siciliana di Marcia al Trofeo delle Regioni al Campionato Italiano di Marcia.

Sutera Andrea, 2° ai Campionati Siciliani Individuali di Marcia su Strada gli che gli ha consentito di far parte della Rappresentativa Siciliana di Marcia al Trofeo delle Regioni al Campionato Italiano di Marcia.

Santoro Antonio 3° ai Campionati Siciliani Individuali di Marcia su Strada.

RISULTATI DI SQUADRA

Titolo Siciliano di Società di Marcia su strada ed il 2° posto ai Campionati Siciliani di Società di Corsa su strada: Caminiti Adam, Caminiti Lorenzo, Cucè Michelangelo, Garufi Francesco, Santoro Antonio e Sutera Andrea.

CATEGORIA CADETTE (nate nel 2004-2005)

RISULTATI INDIVIDUALI

Moschella Chiara 2a ai Campionati Siciliani Individuali nella Specialità Getto del Peso.

Volzone Ilenia 2a ai Campionati Siciliani Individuali Categoria Cadetti (nati nel 2004-2005) nella Specialità Lancio del Martello.

RISULTATI DI SQUADRA

Titolo Siciliano di Società di Corsa su Strada: Aliberti Victoria, Aliberti Giusy, Volzone Ilenia, Zizzo Roberta.

2° posto ai Campionati Siciliani di Società di Marcia su strada:: Aliberti Victoria, Aliberti Giusy, Pizzolo Vanessa, Volzone Ilenia, Zizzo Roberta.

La Rocca Giulia e Ruggeri Federica hanno contribuito al risultato finale della società.

CATEGORIA CADETTI (nati nel 2004-2005)

RISULTATI INDIVIDUALI

Ferlito Stefano 3° ai Campionati Siciliani Individuali nella Specialità Marcia Km 5 su Pista e 3° ai Campionati Siciliani Individuali nella Specialità Marcia Km 5 su Strada

Triolo Attilio 3° ai Campionati Siciliani Individuali Categoria Cadetti nella Specialità Salto Triplo

RISULTATI DI SQUADRA

2° posto al Campionato Siciliano di Società di Marcia su Strada: Amasi Domenico e Ferlito Stefano

5° posto ai Campionati Siciliani di Società di Corsa su Strada: Amasi Domenico, Di Bella Vincenzo, Ferlito Stefano, Silvio Emanuele, Triolo Attilio.

Arizzi Matteo ha contribuito al risultato finale della società.