Poker esterno dello Sporting Taormina: 4-0 alla Messana.

Al Despar Stadiuma di Messina, lo Sporting Taormina cala il poker con il trio targato D’Arrigo-Minissale-Zagami. Un pokerissimo che lancia i ragazzi di mister Di Mauro in lotta per il secondo posto, dopo la gara di ieri balzano in quinta posizione (33 punti) , scavalcano l’Atletico Messina, a un solo punto dal Motta (34) e riduce le distanze dalla squadra marmetina del Milazzo (36) terza, con la Jonica seconda (37).

Di contro una brutta sconfitta per la squadra di casa (ben quattro di fila) che non riesce ad uscire dal tunnel di un periodo nero (penultimo posto con 13 punti), la zona play-out non è lontana, ma bisogna cambiare rotta se si vuole raggiungere la salvezza.

La gara: Vince un cinico e spietato Sporting Taormina, pur non eccellendo sfrutta a dovere le opportunità da gol è porta a casa un importante successo, anche se sono i locali sin dal fischio d’inizio a tenere il pallino del gioco in mano creando due ottime occasioni per sbloccare il risultato con Velardi. Mentre la Messana fa la gara, a segnare è lo Sporting che sblocca il risultato al 27’ con D’Arrigo. La Messana non ha la possibilità di reagire che al 31’ arriva il raddoppio ospite con Missale. Nell’occasione i locali protestano per un presunto fuorigioco, non ravvisato dalla terna arbitrale che convalida il 2-0, risultato con cui si va all’intervallo.

Nella ripresa i giallorossi di casa dopo un avvio che dava qualche speranza di risalire la china, arrivava il tris taorminese con Salvo Zagami che in pratica chiude la gara, nel finale ancora l’ex giocatore giardinese sigla il poker con il timbro della doppietta personale.

Arriva il triplice fischio finale che decreta la vittoria dello Sporting in una gara dove fa registrare ben nove ammoniti e due espulsioni (doppia ammonizione), la prima al 77’ tocca ad Agrisani lasciare il terreno di gioco, in pieno recupero Iovine.

Messana 0 Sporting Taormina 4

Marcatori: 27' D'Arrigo, 31' Missale, 55' e 92’ Zagami.

Messana: Picciolo, Iovine, Manzella, Crucitti, Angrisani, Foti, Pintabona, La Vecchia (78’ Cucinotta), Velardi (73’ De Salvo), Gazzetta (55’ Maisano), De Luca (64’Casella). All. Lucà.

Sporting Taormina: Di Benedetto, Caltabiano, Cavallaro, Puglia, D'Arrigo, Bonanno, Castorina (78’ Scuderi), Mannino (83’ Cannata), Franco (73’ Emanuele), Missale, Zagami. All. Di Mauro.

Arbitro: Marino di Acireale.

Espulsi: 77’ Angrisani, 90’ Iovine (Messana);

Ammoniti: Iovine, Angrisani, De Salvo, Maisano, De Luca (Messana) , Caltabiano, Mannino, Franco, Arena (Sporting Taormina).