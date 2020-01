Il Real Rocchenere con Biodun infligge la prima sconfitta al Città di Francavilla. Vince di misura l'Agrillea, perde il Real Antillo.

La capolista Città di Francavilla cade sulle note della nona sinfonia del Real Rocchenere, fatale la nona giornata del campionato di Terza Categoria, la compagine alcantarina perde la sua prima gara della stagione dopo otto vittorie consecutive.

A decidere il big-match tra la capolista è l’immediata inseguitrice il Real Rocchere è stato Aron Biodun alla fine del primo tempo. Un gol che poi decreterà la vittoria, tre punti che permette ai ragazzi di mister Giancarlo Miuccio di portarsi ad un solo punto dal Città di Villafranca (24 punti), rimanendo così, l’unica squadra imbattuta del Girone (sette vittorie e due pareggi).

I colori “rosanero” nella nona giornata festeggiano anche il miglior attacco (27) e la miglior difesa in coabitazione con i primi della classe (6). Nonostante la sconfitta, il Città di Francavilla può brindare alla conquista del “Titolo di Campione d’Inverno” conquistato la settimana scorsa.

Al giro di boa il campionato mette due squadre Città di Francavilla (24) e Real Rocchenere (23) come le candidate alla vittoria finale. Dietro di loro c’è il vuoto, distaccata di ben sette lunghezze (16) troviamo l’Agrillea prossimo avversario del Città di Villafranca. La compagine forzese chiude in terza posizione grazie alla vittoria di misura (1-0) gol di Caponiti sulla Nuova Tauro che nelle ultime uscite sembra aver perso lo smalto delle prime giornate.

Successo che permette alla squadra di mister Santino Spadaro di scavalcare in classifica la compagine peloritana SC Sicilia che non va oltre il (3-3) sul difficile campo del S. Domenica Vittoria in gol con D'Amico (doppietta) e Scalisi. Per i peloritani timbrano il tabellino della gara Galasso, M. Alessi e La Corte.

Frena il Real Antillo, un cammino discontinuo quello della squadra del Presidente Claudio Bongiorno che si arrende alla rete di Santin che regala la seconda vittoria stagionale al San Paolo. Punteggio tennistico esterno dell’Amatori Kaggi che s’impone sul campo del Pompei per 6-1. Protagonista in assoluto con una tripletta Fatnassi, poi Tatì, Grioli e Colosi a completare il tabellino. Il gol della bandiera per il Pompei che rimane fanalino di coda con un solo punto, è opera di Romeo.

