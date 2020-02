Conclusa con successo la prima tappa del Fontalba Snow Trophy. Sull’Etna è stato uno spettacolo

Non poteva concludersi in maniera migliore la prima tappa del Fontalba Snow Trophy 2020. Sulle soleggiatissime pendici dell’Etna, sponda Monte Conca - Piano Provenzana, è andato in scena un weekend ricco di sport e di divertimento, con i numerosi partecipanti che sono riusciti a “contagiare” e attirare al villaggio sportivo, allestito per l’occasione, tantissimi curiosi ed appassionati. Sci, snowboard e la scenografica specialità dello snowvolley hanno caratterizzato una due giorni condita da diversi momenti di intrattenimento e tanta buona musica (grazie ai mixaggi di Fabrizio Duca e del gruppo Dose).

Tra le tante attrattive ha riscosso un successo enorme il partecipato torneo di snow volley che, partita dopo partita, ha attirato a bordo campo tantissimi curiosi ed appassionati sorpresi dalla tanto inconsueta quanto scenografica e spettacolare attività delle pallavolo sulla neve. Un vero e proprio show è stata l’attesa e seguita finale del torneo, vinta tra gli applausi del pubblico dal “Volley Pachino ASD” che hanno battuto in un match intenso e tirato i “Pallavolisti Micatanto”. Gradino più basso del podio per “Gli Scassati”.

Un mix di ingredienti, dunque, che ha portato un vero e proprio spettacolo sull’Etna, reso possibile grazie al supporto fondamentale di tanti Partners, istituzionali e commerciali: dal Title Partner Fontalba a Foti Auto (concessionaria ufficiale Jaguar Land Rover in Sicilia per le province di Catania, Messina, Enna, Caltanissetta e Agrigento), da Cottanera alla partnership tecnica con Decathlon Milazzo, per proseguire con Comune e Pro Loco di Linguaglossa, ed ancora il Comitato Regionale Sicilia della Fipav (Federazione Italiana Pallavolo) ed i Comitati Territoriali di Messina e Catania, il Comitato Regionale Sicilia della FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), l’Associazione Boardhell ed il CUS UniMe di Messina.

Dopo il successo della prima tappa il Fontalba Snow Trophy è pronto a replicare. Appuntamento per il secondo entusiasmante weekend a Gambarie previsto per il 22 e 23 febbraio. Tutte le info su come partecipare tramite l’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o sui canali sociale dell’evento (Facebook e Instagram).