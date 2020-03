Una Sicula Leonzio Women rimaneggiata esce a testa alta dal campo del Sant’Egidio

La Sicula Leonzio Women rientra dalla trasferta in casa del Sant’Egidio Femminile con una sconfitta.

Il 3-1 subito nella gara in Campania, valida per il 18^ turno del Girone D di Serie C, è fortemente condizionato dalle molteplici assenze nelle fila bianconere con mister Scuto costretto a presentarsi alla sfida senza un attaccante di ruolo. Il 3-5-2 iniziale vede infatti due centrocampiste, Diana Finocchiaro e Alessandra Migneco, supplire alle assenze delle varie Vitale, Ndiongue, Pennisi e Russo, coprendo il reparto offensivo.

Nonostante tutto le leontine tengono bene il campo, in casa di una delle formazioni meglio attrezzate della categoria. Il Sant’Egidio va in vantaggio al 20’ con Sabatino, che raddoppia al 6’ della ripresa, sfruttando un rinvio mal calibrato. Il momentaneo 3-0 delle padrone di casa viene invece firmato dalla Cuomo, che capitalizza una sbavatura difensiva, al 20’. Cinque minuti dopo Irene Martella inventa una rete delle sue, da fuori area, alleggerendo il risultato, con il 3-1 che diventa definitivo.

Nel post partita Giuseppe Scuto analizza la prestazione della sua squadra: “Abbiamo pagato gli errori individuali, soprattutto sul secondo e terzo gol. Abbiamo giocato a viso aperto e non posso rimproverare nulla alle ragazze, vista la situazione. Ci siamo presentati qui senza punte di ruolo. Sottolineo il grande sacrificio di Finocchiaro e Migneco, riciclatesi nel ruolo di attaccanti, ed il rientro a tempo pieno di Salvoldi. Ce la siamo giocata su un campo difficile, in terra. Siamo da un lato amareggiati per la sconfitta e dall’altro soddisfatti perché le ragazze hanno avuto un atteggiamento positivo, che fuori casa non vedevamo da tanto tempo. Pian piano stiamo recuperando condizione. La sconfitta ci sta, perché loro sono un’ottima squadra. Li ringraziamo per l’accoglienza, anche in campo. Adesso speriamo di recuperare qualcuna delle assenti per la prossima gara, come Ndiongue e Pennisi”.

SANT’EGIDIO FEMMINILE – SICULA LEONZIO WOMEN 3-1

SANT’EGIDIO: Pascale, Calandro, Crafa (dal 3’ st D’Arco) (dal 31’ st Coccia), Mazza, Faiella, Orlando, Sabatino, Paolillo, Cuomo (dal 46’ st Petrosino), Olivieri, Di Martino. Allenatrice: De Risi. A disposizione: Polito, Nocera.

SICULA LEONZIO WOMEN: Orlando, Pietrini, Di Stefano, Signorelli, Agati, Martella, Saraò (dal 36’ st Aleo), Di Mauro (dal 42’ st Ma. Russo), Salvoldi (dal 46’ st Militello), Migneco, Finocchiaro. Allenatore: Scuto. A disposizione: Fazio.

Reti: Sabatino al 20’ pt e 6’ st, Cuomo 20’ st (SE); Martella 25’ st (SW)

Arbitro: Giudice di Frosinone.