“La situazione dei campionati dilettantistici in Sicilia”, in diretta streaming con i vertici della Figc Sicilia.

“La situazione dei campionati dilettantistici in Sicilia”, questo il tema di un confronto in diretta streaming organizzato dalla Delegazione Figc di Agrigento con la partecipazione del Vicepresidente Nazionale della LND Sandro Morgana, del Presidente Regionale della LND Sicilia Santino Lo Presti, del medico sportivo della Delegazione di Agrigento dott. Pietro Curella. Durante la diretta streaming interverranno il coordinatore regionale del SGS Sicilia Stefano Valenti e il Presidente Provinciale della Figc Lnd di Agrigento Angelo Caramanno.

La diretta streaming è prevista per Lunedi 25 Maggio alle ore 18.30 attraverso il canale social di Facebook, gli sportivi possono intervenire potendo scrivere le varie domande nei commenti della pagina dalle 17.30 alle 18.00, a partire dalle 18.30 ci sarà la diretta dove riceveranno le risposte ai loro quesiti.

Un incontro importante per capire la reale situazione del calcio in Sicilia dopo il ciclone Covid-19 che ha costretto alla sospensione di tutti i campionati di calcio, dopo due mesi, è arrivata Venerdì scorso la decisione di porre fine alla stagione sportiva 2019-20. La domanda che si chiedono gli sportivi, gli addetti ai lavori, giocatori, tifosi, quale metodo sarà adottato riguardo le promozioni, le retrocessione, le prospettive per la prossima stagione, se sarà adottato il criterio dei ripescaggi per le squadre classificate in seconda posizione. Sul tavolo diverse tematiche per capire quale sarà il futuro del calcio siciliano. Il dibattito di domani con il vertice del calcio siciliano, sarà utile per conoscere in quale direzione si stanno muovendo gli organi sportivi, in tale merito, decisioni che poi saranno ratificate nella riunione del 2 o 3 Giugno dal Consiglio Federale.