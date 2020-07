Nuovo arrivo in casa della Planet Pedara: l’opposto Giulia Miuccio.

La centrale Giulia Miuccio è una nuova giocatrice della Planet Strano Light. Classe ’98, nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Teams Volley: prima in Serie C e poi in B2. La stessa categoria in cui ha debuttato coi colori della Pallavolo Sicilia qualche anno fa, dopo una ricca esperienza nel settore giovanile dello stesso sodalizio catanese. Fornirà così un contributo di rilievo proprio in B2, con la Planet del 2020-2021, di cui Miuccio è il terzo nuovo innesto dopo le operazioni in entrata della centrale Veronica Silvestre e della schiacciatrice Angela Milazzo.

“Sono pronta a mettermi in gioco nella speranza di riuscire a dare il massimo per la squadra e per una società brillante come la Planet – queste le prime parole di Giulia Miuccio -. Ritroverò molte “vecchie conoscenze”, compagne di squadra con le quali avrò il piacere di condividere nuovamente il campo per vivere insieme momenti emozionanti”.

Le conferme. Tanto roster della passata stagione per via delle otto giocatrici che vestiranno ancora la maglia biancorossonera: Chiara Paoli, Virginia Pennisi palleggiatrici; Daria Guardo opposta; Giorgia Miceli, Egle Solarino laterali; Demetra Famoso libero; Selene Rapisarda, Alice Foti, banda.

di “Giuseppe Signorino”