Il Real Antillo vince la Coppa Disciplina. Maglia nera Calcio Spadaforese.

Il Real Antillo è stata la Società più corretta del campionato di Terza Categoria del Comitato di Messina stagione sportiva 2019-20. Con il punteggio di 3,90 precede l’Arci Grazia (Girone A) con 4,50 e l’Agrillea (Girone B) con 5,45. Un riconoscimento importante per la Società del Presidente Claudio Bongiorno che ha concluso la stagione regolare in quinta posizione con 20 punti su 13 gare disputate, con 6 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, 28 gol fatti e 19 subiti.

Il Premio Disciplina viene calcolato attraverso punti di penalità tenendo conto di eventuali ammonizione, diffida e ammende inflitte alle Società, ammonizione, diffide e inibizione ai dirigenti, ammonizione, diffide e squalifiche inflitte agli allenatori e giocatori. Tenendo conto di tale metodo, il Real Antillo è stata penalizzata solamente per quanto riguarda il settore dei calciatori come la Società sorella dell’Arci Grazia.

Andando ad analizzare la classifica merito, al Real Antillo la maglia della miglior Società, invece la maglia nera è toccata al Calcio Spadaforese con un punteggio di 156,85, penultimo posto per il San Paolo con 152,0, entrambe appartenenti al Girone A.

La Società più penalizzata il S. Domenica Vittoria (Girone B) con 27,00, dietro la Folgore con 24,00 subito dopo il San Paolo 22,00. Maglia nera alla Valle del Mela per quanto riguarda i dirigenti, il Calcio Spadaforese con 25,00 punti, precede con 18,00 punti di penalizzazione la Valle del Mela, segue il Torregrotta con 17,00. Per quanto riguarda i tecnici, Valle del Mela e Folgore con 0,30. Per quanto riguarda i punti di penalizzazione giocatori, maglia nera per il San Paolo 130, 05, segue il calcio Spadaforese con 128, 85.

Punti di penalità alle squadre promosse in Seconda Categoria: sesta posizione per il Città di Villafranca con 6,05 (Girone A), segue il Real Rocchenere con 6,30, mentre la capolista del Girone B, il Città di Francavilla con 10,30 occupa la 12^ posizione, ancora più lontano l’altra capolista del Girone A, 14^ posto per il Torregrotta.

Ecco la classifica completa