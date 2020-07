Terzo colpo dell’Igea 1946, dalla Jonica Fc arriva il centrocampista Ciccio Cardia.

35 presenze e 9 reti messi a segno con la maglia giallorossa della Jonica Fc nel suo periodo di appartenenza nel sodalizio del Presidente Mimmo Saglimbene, da ieri il guerriero, il metronomo del centrocampo Francesco Cardia, la prossima stagione sportiva giocherà sempre con una “maglia giallorossa addosso” ma con quella dell’Igea Virtus 1946. Non più in Promozione, ma in Eccellenza.

Ieri è stato dato l’annuncio da parte della Società barcellonese del Presidente Stefano Barresi dell’arrivo del forte centrocampista messinese Ciccio Cardia, il terzo rinforzo sulla mediana per mister Peppe Furnari, nei giorni scorsi hanno sposato il progetto dell’Igea Virtus i due centrocampisti Roberto Assenzio e Tonino Longo proveniente dal Città di S. Agata, neo promosso in Serie D.

Così lo presenta la nuova Società: “È Un’Igea grandi firme quella che sta nascendo all’alba della stagione 2020/2021. Dopo Assenzio e Longo, vestirà il giallorosso Francesco Cardia, centrocampista dai piedi buoni e grande carisma, che torna a Barcellona dopo la straordinaria cavalcata che nel 2015/2016 culminò con la promozione dell’Igea Virtus in serie D. Nelle ultime due stagioni Il centrocampista è stato protagonista con la maglia della Jonica. Messinese di nascita classe 89, Cardia conquisto’ i tifosi igeani per il cuore e la grinta profusi sul campo: in due stagioni per lui anche cinque reti a impreziosire prestazioni da dieci in pagella”.

Si conclude, quindi, l’esperienza santateresina di Francesco Cardia con la maglia della Jonica, arrivato nel mercato dicembrino del 2018 come un valore aggiunto per portare alla salvezza la squadra allenata da mister Mimmo Moschella. Nel suo primo anno con la Jonica in Eccellenza, dove ha disputato 16 partite realizzando ben sei gol, nella stagione appena conclusa in Promozione con in panchina mister Dario Costantino solo 19 presenze supportate da 3 marcature.

Adesso il suo ritorno in terra barcellonese, dove Francesco Cardia ha lasciato il segno nelle due stagioni con la maglia dell’Igea Virtus (2014-15 e 2015-16) con l’apoteosi della promozione in Serie D.

La carriera: Centrocampista, classe ’89, Una carriera iniziata nella Primavera dell’Acr Messina dei tempi della Serie A e B, fa tutta la trafila iniziata nella stagione 2002-04 (Giovanissimi), 2004-06 (Allievi), 2006-08 (Primavera), poi le due stagioni in Serie D (2008-10) dove scende in campo per ben 44 volt. Nella stagione 2010-11 passa al Villafranca Tirrena in Promozione, in due stagioni 34 presenze e 7 reti. Arriva l’esperienza biennale in terra laziale con il Rieti in Eccellenza, per fare ritorno in Sicilia all’Igea Virtus (2014-2016) due stagioni in Eccellenza con 56 presenze e 5 reti realizzate. Nel suo destino sempre i colori giallorossi, nella stagione 2016-17 al Città di Messina in Promozione, dove rimane per tre stagioni, dove gioisce per il doppio salto di categoria, nel suo primo anno 26 presenze e 3 gol, seconda stagione in Eccellenza 25 presenze e 11 reti, in Serie D 11 presenze e 2 reti, nel Dicembre 2018, il suo passaggio alla Jonica in Eccellenza 16 presenze e 6 reti. La scorsa stagiona sempre con la Jonica in Promozione 19 presenze e 3 reti. Adesso il ritorno nello storico club barcellonese dell’Igea Virtus.

di “Domenico Muscolino”