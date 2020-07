Francesco Cordova e Alfio Bisicchia, due colpi di categoria superiore per il Città di Calatabiano.

Arrivano i primi colpi di mercato in casa del Città di Calatabiano del Presidente Daniele Brazzante per la nuova stagione sportiva 2020-21 che vede gli etnei ai nastri di partenza del campionato di Promozione. Si tratta del centrocampista Francesco Cordova e del difensore centrale Alfio Bisicchia la scorsa stagione in Eccellenza con la maglia dell’’Aci Catena 1973.

Due rinforzi di categoria superiore per un Calatabiano che intende migliorare la settima posizione ottenuta la passata stagione con in panchina mister Eugenio Lu Vito, adesso a guidare la compagine di Brazzante che ha optato per una scelta interna nel segno della continuità, ci sarà Giuseppe Santoro coadiuvato da Andrea Cerra. Sempre nel segno della continuità, nei scorsi giorni è arrivato l’annuncio della riconferma dello zoccolo duro della squadra.

I giocatori riconfermati: Barresi Paolo, Raiti Matteo, Cantarella Salvatore, Tornitore Vincenzo, Lele Riccina, Vecchio Vincenzo, Santitto Joquin, Rudy Patanè, Rizzo Mirko, De Tommaso Lorenzo, Loris Mannino, Santitto Miguel, Tomasello Ivan, Mileti Salvatore, Mileti Giovanni, Musumeci Venerando, Trimarchi Alessandro, Ferraù Salvatore e Isgrò Federico.

FRANCESCO CORDOVA: centrocampista, classe ‘84, acese di nascita, ex capitano dall’ Aci Catena. Inizia nelle giovanili dell’Acicatena, nella stagione 2004-05 in Prima Categoria con il Real S. Venerina, la stagione successiva esordio in Eccellenza con la maglia dello Scordia, stagione successiva in Promozione con l’Acireale. Dalla stagione 2006-07 fino a Dicembre 2010 arriva l’esperienza calabrese, due anni con la Palmese (13 reti), una con il Roccella Jonica (3 reti) e Real Sersale sempre in Eccellenza.

Nel Dicembre 2020 il suo ritorno in Sicilia con la maglia del Città di Acireale in promozione, la stagione successiva con l’Aci S. Antonio (due stagioni con 3 reti). Nel 2013-14 passa all’Acireale in Eccellenza, per passare alla Sicula Leonzio in promozione (5 reti). Fa ritorno in Eccellenza nel 2015-16 con il Modica (1 rete), una breve esperienza, nel Dicembre 2015 in Promozione con l’Aci S. Antonio, poi Atletico Catania, ancora Aci S. Antonio per indossare nella stagione 2018-19 la maglia dell’Acicatena 1973 dove rimane per due stagioni, adesso Calatabiano.

ALFIO BISICCHIA: classe ‘88, difensore centrale, inizia nelle giovanili dell’Acireale, nella stagione 2004-05 nella Primavera del Catania Calcio. La stagione successiva in Eccellenza con l’Acicatena, l’anno successivo in Promozione con l’Acireale. Poi due stagioni con il Mascali Calcio (2007-08) in Promozione, la stagione dopo in Prima Categoria. Arrivano i tre anni con la maglia del Real S. Venerina (2009-10 e 2009-10) in Prima Categoria, 2011-12 in Promozione.

La sua carriera continua nel Real Aci in Prima Categoria (2012-13) e Promozione (2013-14), arriva l’esperienza di una stagione con l’Atletico Pedara, per ritornare nel 2015-16 sempre in Promozione con il Real Aci, dove rimane per quattro stagioni (2016-17 (Promozione), 2017-18 (Eccellenza) e 2018-19 (Eccellenza). Sempre in Eccellenza nella stagione 2019-20 con l’Acicatena.

di “Mimmo Muscolino”